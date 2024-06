Factory Of Art am 06.06.2024 im Hellraiser Leipzig

Event: Back To Life Record Release Party 2024

Bands: Factory Of Art

Ort: Hellraiser Leipzig

Datum: 06.06.2024

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Link: https://factory-of-art.band/

Die Leipziger Progressive Power Metaller von Factory Of Art feiern am 06.06. im Hellraiser ihrer Heimatstadt die Record Release Party ihres neuen Albums. Lange blieb es still um die in den 90ern gegründete Band. Nun haucht Back To Life, wie die frisch veröffentlichte und heute zu feiernde Platte passend heißt, der Bandgeschichte neues Leben ein. Wir wollen mitfeiern und machen uns am frühen Donnerstagabend auf den bekannten Weg ins Hellraiser Leipzig.

Wie immer beginnen wir mit einem kühlen Getränk im gemütlichen Stahlgarten und stimmen uns ein wenig auf den Abend ein. Gegen 20 Uhr wechseln wir dann aber in die Halle und begrüßen Factory Of Art auf der Bühne. Factory Of Art galten schon in den 90ern als ein Garant für eine tolle Bühnenshow und erinnerungswürdige Konzertabende. Mit allerhand Licht-, Sound- und Feuershows im Gepäck standen die Leipziger Lokalmatadoren bereits gemeinsam als Support mit einigen Metal und Hard Rock Größen auf den Brettern. Leider befand sich die Band schon 2006 in einer längeren Schaffenspause, bis 2019 eine Best-of-Besetzung aus 30 Jahren Bandgeschichte wieder zusammenkam und seither die alten Zeiten wieder aufleben lässt, aber auch neue Wege beschreitet.

Auch heute soll die Show nicht langweilig werden und so finden sich neben den klassischen Metalband-Mitgliedern auch die Sänger der a cappella Formation von Amarcord mit auf der Hellraiser Bühne ein. Immerhin ist das eine Record Release Party und da sind Gäste immer willkommen. Auch weibliche Unterstützung kommt im Laufe des Gigs zu den Vocals dazu. Abwechslung ist also nicht nur ein loses Versprechen und macht den Abend spannend. Ein Song wird von Sänger Petri sogar vom Publikum aus dargebracht. Die anwesende Fangemeinde feiert ausgelassen und dankt es den Lokalhelden mit viel Applaus.

Auf der Setlist stehen heute natürlich das neue Album Back To Life, aber auch Klassiker aus vorangegangenen Werken dürfen nicht fehlen. Den Musikern sieht man die Freude über das Comeback an und die Spielfreude der Herren ist ohne Frage ansteckend. Der Auftritt ist rund und der Abend gelungen. So dürfen Record Release Partys sein. Wir wünschen Factory Of Art ein erfolgreiches Comeback und machen uns schon etwas vor Konzertende auf den Heimweg.