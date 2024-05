Time For Metal und Factory Of Art gratulieren Dierk aus Saalfeld, Tim aus Remscheid-Lennep und Natascha aus Berlin zu jeweils zwei Tickets für die Factory Of Art – Record Release Party am 06.06.2024 im Hellraiser in Leipzig.

Band: Factory Of Art

Datum: 06.06.2024

Ort: Hellraiser, Leipzig

Tickets: https://hellraiser-leipzig.de/produkt/ticket-factory-of-art/