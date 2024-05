Harm’s Way: kündigen europäische Sommertournee an

Harm’s Way aus Chicago freuen sich, eine Europatournee ankündigen zu können, die nächsten Monat im Copenhell beginnt.

„We’re heading back to the EU/UK this summer for the first time in 5 years and can’t wait to be back!„, kommentiert die Band, die gerade ein Video zu Terrorizer veröffentlicht hat. Der Track stammt von dem von der Kritik hochgelobten Album Common Suffering, das im letzten Herbst über Metal Blade Records veröffentlicht wurde.

Harm’s Way

21/06/24 DK – Copenhagen – Copenhell

22/06/24 DE – Gräfenhainichen – Full Force Festival

23/06/24 DE – Braunschweig – Kufa Haus

24/06/24 DE – München – Backstage

25/06/24 DE – Osnabrück – Bastard Club

26/06/24 GR – Athens – AN Club

27/06/24 DE – Köln – Gebäude 9

28/06/24 FR – Clisson – Hellfest

29/06/24 NL – Ysselsteyn – Jera on Air

30/06/24 UK – Manchester – Outbreak Festival

01/07/24 UK – London – The Underworld

02/07/24 DE – Saarbrücken – Loose Club

03/07/24 DE – Hamburg – Monkeys Music Club

04/07/24 DE – Berlin – SO36

05/07/24 CZ – Velké Meiříčí – Fajtfest

06/07/24 FR – Notre-Dame-d’Oé – Riip Fest

07/07/24 BE – Ieper – Ieper Hardcore Fest

Seht euch Harm’s Ways Video zu Terrorizer hier an.

Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr euch Harm’s Ways exklusive Audio Tree-Performance von Undertow und Terrorizer, aufgenommen am 19. November 2023 auf dem Bohemian National Cemetery in Chicago, hier ansehen.

Harm’s Way werden auf dem diesjährigen Sound And Fury Fest spielen, bevor sie sich Hatebreed und Carcass auf einer einmonatigen Nordamerikatour im Herbst anschließen, die zusätzlich von Crypta unterstützt wird. Die Tourdaten dazu sowie mehr Infos zur Band findet ihr hier:

Harm’s Way online:

https://www.harmsway13.com

https://www.facebook.com/harmsxway

https://www.instagram.com/harmsway13