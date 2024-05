Wolfheart: geben Details zu neuem Album „Draconian Darkness“ bekannt und starten Vorverkauf

Der Sommer steht uns quasi noch bevor, während der Blick der finnischen Melodic-Death-Metal-Maestros Wolfheart bereits darüber hinaus gerichtet ist, denn ihr neues Album Draconian Darkness wirft seine Schatten voraus. Dieses entstand gemeinsam mit Langzeitpartner Saku Moilanen (Produktion, Mix und Mastering) in den Deep Noise Studios und wird passend zum Start der düsteren Jahreszeiten, am 6. September 2024, via Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlicht werden. Mit Grave wird es am 7. Juni zudem einen ersten Vorgeschmack auf die Scheibe zu hören geben. Der Track verkörpert die reine Rauheit dunkelster Winternächte, die mit der majestätischen Schönheit der Natur einhergeht, und kann hier direkt vorgemerkt werden: https://wolfheart.rpm.link/gravePR

Draconian Darkness Tracklist:

1. Ancient Cold

2. Evenfall

3. Burning Sky

4. Death Leads The Way

5. Scion Of The Flame

6. Grave

7. Throne Of Bones

8. Trail By Fire

9. The Gale

Wolfheart live:

02.06.2024 FR Montagny – Lions Metal Festival [Tickets]

09.08.2024 FI Helsinki – Hellsinki Metal Festival [Tickets]

30./31.08.2024 DE Tennenbronn – Metalacker [Tickets] *Neu*

07.09.2024 FI Pori – MonoMassive [Tickets]

Endtime Signals European Tour 2024

w/ Dark Tranquillity, Moonspell, Hiraes

Präsentiert von Metal Hammer, musix, metal.de, powermetal.de, eventim & Decibel Touring

31.10.2024 DE Berlin – Astra [Tickets]

01.11.2024 CZ Prag – MeetFactory [Tickets]

02.11.2024 DE Leipzig – Hellraiser [Tickets]

03.11.2024 DE Köln – Live Music Hall [Tickets]

05.11.2024 UK London – O2 Academy Islington [Tickets]

06.11.2024 NL Eindhoven – Effenaar [Tickets]

07.11.2024 DE München – Backstage [Tickets]

08.11.2024 CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl [Tickets] *Neu*

09.11.2024 BE Kortrijk – Hell’s Balls Belgium [Tickets]

10.11.2024 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge [Tickets]

11.11.2024 FR Toulouse – Le Bikini [Tickets]

13.11.2024 ES Barcelona – Salamandra [Tickets]

14.11.2024 ES Pamplona – Sala Totem [Tickets]

15.11.2024 ES Madrid – Shôko [Tickets]

16.11.2024 ES Santander – Escenario [Tickets]

18.11.2024 FR Villeurbanne – La Rayonne [Tickets]

19.11.2024 DE Lindau – Club Vaudeville [Tickets]

20.11.2024 HU Budapest – Barba Negra [Tickets]

21.11.2024 AT Wien – Arena [Tickets]

22.11.2024 DE Karlsruhe – Substage [Tickets]

23.11.2024 DE Weissenhäusser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise [Tickets] *Neu*

24.11.2024 DK Kopenhagen – Pumpehuset [Tickets]

26.11.2024 NO Oslo – Vulkan Arena [Tickets]

28.11.2024 SE Stockholm – Fryshuset Klubben [Tickets]

29.11.2024 SE Örebro – Club 700 [Tickets]

30.11.2024 SE Göteborg – Filmstudion [Tickets]

