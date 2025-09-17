Wolfheart – Draconian Darkness II

Für Multiinstrumentalist und Sänger Tuomas Saukkonen geht es dieser Tage Schlag auf Schlag. Erst hat er mit Before The Dawn das neue Studioalbum Cold Flare Eternal veröffentlicht, da gibt es auch schon eine kleine Veröffentlichung mit seiner zweiten Formation Wolfheart. Passend zu Wolfheart und Before The Dawn serviert er Draconian Darkness II. Gespickt ist die Produktion mit fünf Songs, die auf eine Spielzeit von 20 Minuten kommen und am 19.09.2025 über Reigning Phoenix Music veröffentlicht werden. Die finnische Kälte zieht einmal mehr in die Tracks und legt den Fokus auf dunkle wie atmosphärische Klangmuster.

Der erste Song Carnivore verbindet typische Wolfheart-Kunst mit einer deutlich härteren Behemoth-Keule. Stampfend zieht es die Skandinavier in Extreme-Metal-Gefilde. Sowohl Black- als auch treibende Death-Metal-Handschriften werden in den Song verflochten. Melodische Ansätze bleiben außen vor und Carnivore ist bislang eine der härtesten Kompositionen aus dem Hause Wolfheart, ohne den Schulterschluss zur eigentlichen Kunst zu verlieren. Die Vocals von Tuomas Saukkonen sind brutal hart und passen perfekt in diese aggressive Kunst, die trotzdem Platz für epische Momente findet. Ähnlich energiegeladen agiert Forefathers, bevor die drei bereits bekannten Stücke im neuen Gewand aus den Boxen hämmern. Burning Skyals als stimmungsvolle Liveversion, The Gale als Akustikversion und Grave im Orchestral-Version-Gewand schließen diese kurze Session ab. Besonders hervorheben muss man natürlich Carnivore und Forefathers, die den Weg der letzten Scheibe Draconian Darkness gnadenlos fortsetzen. Tuomas Saukkonen bleibt dabei ein Meister seiner Zunft, ohne die Kunst seiner Mitstreiter nicht unerwähnt zu lassen. Im Kollektiv haben Wolfheart einmal mehr abgeliefert. Für die vielen Fans ein gefundenes Fressen.

