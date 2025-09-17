David Judson Clemmons: Release Show und Birthday-Bash am 17.11. in Berlin

Am 17.11.25 wird David Judson Clemmons eine exklusive Releaseshow zu Everything A War spielen! Das Album erschien Ende März und erhielt viel Liebe seitens der Fans und Höchstnoten von den Musikmagazinen.

Everything A War

Album Release Concert

Kulturhaus Insel Berlin (Alt Treptow 6, 12435 Berlin)

17.11.2025

Doors 19:00

Show: 20:00

Neben David werden Anne de Wolff (Violine & Vocals), Felix Ritz (Drums), Maisha Judith (Vocals) und Robert Goldbach (Bass & Gitarre) auf der Bühne stehen.

Special Guests (möglicherweise werden noch mehr Gäste angekündigt):

James Schmidt (Drums) & Jan Hampicke (Gitarre)

Außerdem wird David an diesem Tag seinen 59. Geburtstag und das Musik und das Leben feiern.

Die Insel ist ein tolles und intimes Venue, das nur für 100 Gäste Platz bietet, seid also schnell, wenn es um Tickets geht und nutzt den VVK.

Ticketlink: hier oder hier: www.judtv.com