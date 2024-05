KneipenTerroristen: kündigen Song zur Fußball-EM an

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland steht unmittelbar bevor. Doch in diesem Jahr scheint es keinen Soundtrack dafür zu geben. Eine Europameisterschaft im eigenen Land ohne passende Hymne dazu? Das kann und darf nicht sein! Die KneipenTerroristen nehmen sich wie schon in der Vergangenheit der Sache an und veröffentlichen am 07.06.2024 den eigens für dieses Event produzierten Song Sommermärchen 2.0.

Eine Fußball-EM-Party ohne neuen KneipenTerroristen EM-Song ist wie Grillen ohne Bratwurst und Bier – das geht gar nicht. Die KneipenTerroristen setzen mit Sommermärchen 2.0 ihre Reihe von inzwischen neun erfolgreichen EM- und WM-Songs fort, die 2008 mit dem Song Sommermärchen begann.

Die aktuelle KneipenTerroristen Scheibe Infiziert hat, wie die drei Vorgängeralben Lebenslang, Schneller Lauter Härter und Alte Schule, die Top 30 der offiziellen deutschen Album Charts geknackt…

Die KneipenTerroristen zeigen auch im 26. Jahr ihres Bestehens weiterhin keinerlei Ermüdungserscheinungen. Im Gegenteil, auf dem neuen Song klingt die Band frischer denn je.

KneipenTerroristen Live 2024:

08.06.24 Emstek – Metalhornz Festival

19.07.24 Flugplatz Obermehler – G.O.N.D.

20.07.24 Bargteheide – N.S.G. Halle

30.08.24 Sangerhausen – Kobermännchen-Fest

06.09.24 Eisenhüttenstadt – Roxx Open Air

07.09.24 Wismar – Tätowierte gegen Krebs

21.09.24 Haby – Haby Rockt Open Air

04.10.24 Oberhausen – Kohle & Stahl Festival

01.11.24 Lübeck – Rider’s Café

02.11.24 Wacken – Landgasthof

30.11.24 Cuxhaven – Franzler Musikbar

07.12.24 Hamburg – Drafthouse

29.05.25 Wittstock – Metal Power Open Air

14.06.25 Ulm – WeROCK! OpenAir

KneipenTerroristen Line-Up 2024:

Jörn – Gesang

Martin – Gitarre

Günny – Gitarre

Dirk – Bass

Jason – Drums

