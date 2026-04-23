Wolfheart: unterschreiben bei Reaper Entertainment

Das deutsche Metal-Label Reaper Entertainment freut sich, die Verpflichtung der finnischen Melodic-Death-Metal-Macht Wolfheart bekannt zu geben. Angeführt von Mastermind Tuomas Saukkonen hat die Band einen weltweiten Vertrag für ihre kommenden Veröffentlichungen unterzeichnet und wird damit Teil der wachsenden Reaper-Familie.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 haben sich Wolfheart als feste Größe im Melodic Death Metal etabliert, indem sie episches Songwriting mit nordischen Atmosphären verbinden. Mit mehreren von Kritikern gefeierten Alben und intensiven Live-Auftritten rund um den Globus hat sich die Band eine treue Fangemeinde aufgebaut und gilt heute als eine der führenden Acts des Genres.
Die neue Partnerschaft mit Reaper Entertainment markiert ein spannendes neues Kapitel in der Karriere der Band.
Tuomas Saukkonen kommentiert:
„Nachdem sich unsere Wege mit der letzten Before-The-Dawn-Veröffentlichung gekreuzt haben und sowohl W als auch BTD ihren Webstore unter Reaper gestartet haben, wurde mir schnell klar, dass Reaper genau das Team ist, nach dem ich all die Jahre gesucht habe. Professionell, zuverlässig, flexibel, innovativ und kreativ – das sind die besten Worte, um die Stärken des Teams zu beschreiben. Die Liste der Schwächen ist ein leeres Blatt Papier. Die Begeisterung in der Band ist auf einem Allzeithoch, und ich bin absolut sicher, dass ein großartiges Abenteuer bevorsteht.“
Flori & Greg fügen hinzu:
„Unsere Zusammenarbeit mit Tuomas begann vor etwa anderthalb Jahren, als wir gemeinsam am Album Cold Flare Eternal von Before The Dawn gearbeitet haben. Kurz darauf haben wir auch den offiziellen Bandshop übernommen – zunächst für Before The Dawn und nur wenige Wochen später auch für Wolfheart.
In dieser Zeit haben wir Tuomas nicht nur als außergewöhnlich kreativen Musiker kennengelernt, sondern auch als äußerst professionellen und visionären Partner. Als er uns dann erzählte, dass Wolfheart ein neues Label suchen, war die Entscheidung für uns sofort klar. Wir haben größten Respekt vor Tuomas und seiner musikalischen Arbeit und sind unglaublich stolz und glücklich, Wolfheart in der Reaper-Familie willkommen zu heißen.“
Weitere Details zu kommenden Wolfheart-Veröffentlichungen über Reaper Entertainment werden in Kürze bekannt gegeben.
Live-Dates:
Sommer 2026:
30.04.26 – Karmoygeddon Festival, Norwegen
02.05.26 – Furious Circus, Frankreich
22.05.26 – Maryland Deathfest, USA
14.05.26 – Dark Troll Festival, Deutschland
18.06.26 – Nummirock Festival, Finnland
11.07.26 – Metallivuori, Finnland
18.07.26 – Arcanxo Festival, Spanien
14.08.26 – Saarihelvetti, Finnland
15.08.26 – On The Rocks, Finnland
05.09.26 – Meh Suff Metal Festival, Schweiz
19.09.26 – River Stone Festival, Portugal
Eluveitie / Pain / Wolfheart
17.11.26 – Brüssel – Ancienne Belgique
18.11.26 – Hamburg – Große Freiheit 36
19.11.26 – Berlin – Huxleys Neue Welt
20.11.26 – Dresden – Stromwerk
21.11.26 – Zlín – Sports Hall Datart
22.11.26 – Budapest – Barba Negra
24.11.26 – Warschau – Progresja
25.11.26 – Wien – Arena
26.11.26 – München – Kesselhaus
27.11.26 – Stuttgart – LKA Longhorn
28.11.26 – Wiesbaden – Schlachthof
30.11.26 – Toulouse – Interference
01.12.26 – Madrid – Sala La Riviera
02.12.26 – Barcelona – Razzmatazz 1
03.12.26 – Lyon – Transbordeur
04.12.26 – Paris – Bataclan
05.12.26 – Oberhausen – Turbinenhalle
06.12.26 – Utrecht – Tivoli Vredenburg – Ronda
08.12.26 – London – Electric Brixton
09.12.26 – Manchester – O2 Ritz
11.12.26 – Saarbrücken – Garage
12.12.26 – Lausanne – Docks
13.12.26 – Zürich – X-tra
Wolfheart sind:
Tuomas Saukkonen – Gitarre/Gesang
Vageliss Karzis – Leadgitarre/Gesang
Joonas Kauppinen – Schlagzeug
Lauri Silvonen – Bass/Gitarre