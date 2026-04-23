Wolfheart: unterschreiben bei Reaper Entertainment

Das deutsche Metal-Label Reaper Entertainment freut sich, die Verpflichtung der finnischen Melodic-Death-Metal-Macht Wolfheart bekannt zu geben. Angeführt von Mastermind Tuomas Saukkonen hat die Band einen weltweiten Vertrag für ihre kommenden Veröffentlichungen unterzeichnet und wird damit Teil der wachsenden Reaper-Familie.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 haben sich Wolfheart als feste Größe im Melodic Death Metal etabliert, indem sie episches Songwriting mit nordischen Atmosphären verbinden. Mit mehreren von Kritikern gefeierten Alben und intensiven Live-Auftritten rund um den Globus hat sich die Band eine treue Fangemeinde aufgebaut und gilt heute als eine der führenden Acts des Genres.

Die neue Partnerschaft mit Reaper Entertainment markiert ein spannendes neues Kapitel in der Karriere der Band.

Tuomas Saukkonen kommentiert:

„Nachdem sich unsere Wege mit der letzten Before-The-Dawn-Veröffentlichung gekreuzt haben und sowohl W als auch BTD ihren Webstore unter Reaper gestartet haben, wurde mir schnell klar, dass Reaper genau das Team ist, nach dem ich all die Jahre gesucht habe. Professionell, zuverlässig, flexibel, innovativ und kreativ – das sind die besten Worte, um die Stärken des Teams zu beschreiben. Die Liste der Schwächen ist ein leeres Blatt Papier. Die Begeisterung in der Band ist auf einem Allzeithoch, und ich bin absolut sicher, dass ein großartiges Abenteuer bevorsteht.“

Flori & Greg fügen hinzu:

„Unsere Zusammenarbeit mit Tuomas begann vor etwa anderthalb Jahren, als wir gemeinsam am Album Cold Flare Eternal von Before The Dawn gearbeitet haben. Kurz darauf haben wir auch den offiziellen Bandshop übernommen – zunächst für Before The Dawn und nur wenige Wochen später auch für Wolfheart.

In dieser Zeit haben wir Tuomas nicht nur als außergewöhnlich kreativen Musiker kennengelernt, sondern auch als äußerst professionellen und visionären Partner. Als er uns dann erzählte, dass Wolfheart ein neues Label suchen, war die Entscheidung für uns sofort klar. Wir haben größten Respekt vor Tuomas und seiner musikalischen Arbeit und sind unglaublich stolz und glücklich, Wolfheart in der Reaper-Familie willkommen zu heißen.“

Weitere Details zu kommenden Wolfheart-Veröffentlichungen über Reaper Entertainment werden in Kürze bekannt gegeben.

Live-Dates:

Sommer 2026:

30.04.26 – Karmoygeddon Festival, Norwegen

02.05.26 – Furious Circus, Frankreich

22.05.26 – Maryland Deathfest, USA

14.05.26 – Dark Troll Festival, Deutschland

18.06.26 – Nummirock Festival, Finnland

11.07.26 – Metallivuori, Finnland

18.07.26 – Arcanxo Festival, Spanien

14.08.26 – Saarihelvetti, Finnland

15.08.26 – On The Rocks, Finnland

05.09.26 – Meh Suff Metal Festival, Schweiz

19.09.26 – River Stone Festival, Portugal

Eluveitie / Pain / Wolfheart

17.11.26 – Brüssel – Ancienne Belgique

18.11.26 – Hamburg – Große Freiheit 36

19.11.26 – Berlin – Huxleys Neue Welt

20.11.26 – Dresden – Stromwerk

21.11.26 – Zlín – Sports Hall Datart

22.11.26 – Budapest – Barba Negra

24.11.26 – Warschau – Progresja

25.11.26 – Wien – Arena

26.11.26 – München – Kesselhaus

27.11.26 – Stuttgart – LKA Longhorn

28.11.26 – Wiesbaden – Schlachthof

30.11.26 – Toulouse – Interference

01.12.26 – Madrid – Sala La Riviera

02.12.26 – Barcelona – Razzmatazz 1

03.12.26 – Lyon – Transbordeur

04.12.26 – Paris – Bataclan

05.12.26 – Oberhausen – Turbinenhalle

06.12.26 – Utrecht – Tivoli Vredenburg – Ronda

08.12.26 – London – Electric Brixton

09.12.26 – Manchester – O2 Ritz

11.12.26 – Saarbrücken – Garage

12.12.26 – Lausanne – Docks

13.12.26 – Zürich – X-tra

Wolfheart sind:

Tuomas Saukkonen – Gitarre/Gesang

Vageliss Karzis – Leadgitarre/Gesang

Joonas Kauppinen – Schlagzeug

Lauri Silvonen – Bass/Gitarre