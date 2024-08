Immortal Bird: neues Album „Sin Querencia“ erscheint via 20 Buck Spin – Details und Track-Premiere

Immortal Bird aus Chicago kehren mit ihrem dritten Album Sin Querencia zurück, das am 18. Oktober 2024 über 20 Buck Spin erscheinen wird.

Den ersten Song mit dem Titel Plastered Sainthood könnt ihr euch hier anhören:

Immortal Bird vereinen Elemente aus Death und Black Metal, Hardcore-Tumult, eine Dosis Noise Rock aus ihrer Stadt und eine kompositorische Komplexität, die an Grenzgänger wie Gorguts und Ulcerate erinnert. Das Trio hat seine Zusammenarbeit weiterentwickelt, um mit chirurgischer Klarheit einen kakophonischen Strudel aus zerklüfteter Metal-Intelligenz zu schmieden, wobei die Kombination von Nate Madden an der Gitarre und Matt Korajczyk am Schlagzeug am zentriertesten und einnehmendsten ist.

Bei den Aufnahmen zu Sin Querencia hat Madden den Großteil des Basses zusammen mit seinen Bandkollegen Rae Amitay und Matt Korajczyk eingespielt, die als Multiinstrumentalisten auftreten. Die nachdenklich stimmende Lyrik von Sängerin Rae Amitay webt sich durch eindringliche Themen, verbindet Allegorien und Anspielungen zu vehementen Warnungen vor Heuchelei und konfrontiert uns mit unserer brutalen Mitschuld und Selbstgefälligkeit in unserer aktuellen Realität.

Sin Querencia markiert einen neuen Meilenstein in der mittlerweile über 10-jährigen Geschichte von Immortal Bird und ist das bisher strukturell extremste und weitreichendste Werk der Band.

Sin Querencia – Tracklist:

1. Bioluminescent Toxins

2. Plastered Sainthood

3. Consanguinity

4. Propagandized

5. Ocean Endless

6. Synthetic Alliances

7. Contrarian Companions

8. Sin Querencia

Coverartwork: Kikyz1313

