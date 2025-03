Gates To Hell: haben ein Musikvideo zu ihrem neuen Track „21 Sacraments“ veröffentlicht

Die aus Louisville stammenden Gates To Hell sind zurück und präsentieren ihre unbestreitbare Wahrheit – Death Comes To All. Die Band bringt eine monströse Energie ins Studio und eine unvergleichliche Wildheit in ihre Live-Auftritte.

Anlässlich der Veröffentlichung des Albums hat die Band das Musikvideo zum Track 21 Sacraments veröffentlicht. Der mitreißende Song wurde von der Handlung der Silent Hill-Spielreihe inspiriert. Regie und Schnitt übernahm Errick Easterday. Schaut euch das Musikvideo zu 21 Sacraments an, das ikonische Bilder aus dem Videospiel enthält.

Seht euch das Musikvideo zu 21 Sacraments an:

Death Comes To All kann hier gestreamt werden: https://gth.bfan.link/death-comes-to-all

Gates To Hell äußern sich dazu: „We are super stoked for Death Comes To All to finally be out for everyone to hear. It was great working with Randy when recording the album and we put a lot of time gearing up for this record to come out. We appreciate all the help from the Nuclear Blast team and all the support of everyone who has been checking out the singles and pre-ordering the record. Now it’s time to get back to the best part of music which is touring with friends and playing shows.“

In diesem Frühling wird die Band sich den Headlinern The Acacia Strain auf ihrer Tour It Can Always Get Worse 2025 anschließen. Die 13 Termine umfassende Tour startet am 2. Mai im Amityville Music Hall und macht Halt in Virginia Beach und Memphis, bevor sie bei Welcome To Rockville auftritt und schließlich am 18. Mai beim Milwaukee Metal Fest endet. Das Tourpaket umfasst auch Frozen Soul und Snuff On Sight.

It Can Always Get Worse 2025 Tour

w/ The Acacia Strain, Frozen Soul and Snuff On Sight

05.02 Amityville, NY @ Amityville Music Hall

05.03 Asbury Park, NJ @ House Of Independents

05.05 Virginia Beach, VA @ Elevation 27

05.06 Greensboro, NC @ Hangar 1819 (no Frozen Soul)

05.07 Charleston, SC @ Music Farm

05.10 Bloomington, IL @ Castle Theater (no Frozen Soul)

05.11 Springfield, MO @ The Regency Live

05.12 Little Rock, AR @ The Rev Room

05.13 Memphis, TN @ Growlers

05.14 Nashville, TN @ Eastside Bowl

05.15 Daytona Beach, FL @ Welcome To Rockville

05.16 Chattanooga, TN @ Barrelhouse Ballroom (no Frozen Soul)

05.17 St. Louis, MO @ Red Flag (no Frozen Soul)

05.18 Milwaukee, WI @ Milwaukee Metal Fest

Angetrieben von jugendlichem Ehrgeiz und einem scharfen kreativen Fokus, holte sich die Band Randy LeBoeuf von Graphic Nature Audio ins Boot. Diese Zusammenarbeit führte zu roher Intensität mit einem geschärften Sinn für Präzision, der ihren Sound auf neue Höhen hob. Das Albumcover, gestaltet von Wyrmwalk, bietet eine passende Darstellung des blutgetränkten Schreckens und der erstickenden Dunkelheit, die Death Comes To All entfesselt.

Die Trackliste von Death Comes To All findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Death Comes To All ist jetzt in verschiedenen Formaten vorbestellbar, darunter CD Jewel, LP Vinyl in lila Wirbel, hellblauem Spritzer (bandexklusiv) und lila-weißer Wirbel mit schwarzem Spritzer (exklusiv für das Life And Death Brigade Festival | New England Metal & Hardcore Festival) sowie ein T-Shirt.

Für 2025 bereiten sich Gates To Hell darauf vor, die Bühnen zu erobern und ihre wilde Energie so vielen neuen Zuschauern wie möglich zu präsentieren. Mit Nuclear Blast Records im Rücken sind sie bereit, die Konzertbesucher in der Welle ihrer Zerstörung zurückzulassen.

Festivals 2025:

08.05 Birmingham, AL @ Furnace Fest 2025

09.21 Louisville, KY @ Louder Than Life

Gates To Hell sind:

Ryan Storey | Gesang

Eli Hanson | Gitarre

Seth Lewis | Gitarre

Dustin Cantrell | Bass

Trey Garris | Schlagzeug

