Oranssi Pazuzu: veröffentlichen Video zur neuen Single „Muuntautuja“

Vier Jahre nach ihrem von der Kritik gefeierten letzten Album Mestarin Kynsi hat die finnische Psychedelic Metal-Band Oranssi Pazuzu ein Musikvideo zu ihrer brandneuen Single Muuntautuja veröffentlicht. Mit so unterschiedlichen Einflüssen wie Black Metal, Psychedelia und elektronischer Musik erschafft die Band eine klanglich erschütternde Masse, die den Hörer in andere Welten entführt.

Oranssi Pazuzu, die sich von Death Grips, Portishead, Nine Inch Nails (Downward Spiral-Ära), Beherit und My Bloody Valentine inspirieren ließen, sind ein Fest für alle, die es tief, schwer und seltsam mögen. Mit unmenschlichem und biologischem Sound ist Muuntautuja elektronisch aufgeladen, sowohl organischen als auch anorganischen Ursprungs.

Muuntautuja (was so viel wie ‚Gestaltwandler‘ bedeutet) zeigt, wie die Band weiterhin die Grenzen der Metal-Musik verschiebt und einen Sound kreiert, der sich einer Kategorisierung entzieht. Es ist auch die erste Kostprobe des neuen Oranssi Pazuzu-Albums, das im Herbst 2024 erscheinen soll. Weitere Details werden bald folgen.

Oranssi Pazuzu kommentieren:

„After three years of slow-burn brewing and enlightening space-time experimentation, please welcome Muuntautuja – The Shapeshifter, a new song from our forthcoming album. Let it open your skull towards the void and guide you to the intoxicating state of transformation.

Video zu Muuntautuja hier ansehen:

Muuntautuja hier anhören: https://oranssipazuzu.bfan.link/muuntautuja

Oranssi Pazuzu Live:

Festivals 2024

14.06. Sideways (FI)

29.06. Provinssi (FI)

05.07. Ascension Festival (IS)

9.-10.11. Amplifest (PT)

Nordic Descent Tour 2024

Sólstafir | Oranssi Pazuzu

w/ Hamferð & Helga

13/11/2024 – Groningen (NL) – De Oosterpoort

14/11/2024 – Nijmegen (NL) – Doornroosje

15/11/2024 – Maastricht (NL) – Muziekgieterij

16/11/2024 – Brussels (BE) – Botanique

17/11/2024 – Bielefeld (DE) – Forum Bielefeld

19/11/2024 – Lille (FR) – Le Splendid

20/11/2024 – Brighton (UK) – Concorde 2

21/11/2024 – Manchester (UK) – Club Academy

22/11/2024 – Dublin (IRL) – Opium

23/11/2024 – Glasgow (UK) – QMU / Queen Margaret Union

24/11/2024 – London (UK) – Electric Brixton

26/11/2024 – Paris (FR) – La Machine Du Moulin Rouge

27/11/2024 – Rennes (FR) – l’Antipode

28/11/2024 – Toulouse (FR) – Metronum

29/11/2024 – Pamplona (SP) – Sala Totem

30/11/2024 – Madrid (SP) – Sala Mon

01/12/2024 – Barcelona (SP) – Razzmatazz 2

03/12/2024 – Milano (IT) – Alcatraz

04/12/2024 – Pratteln (CH) – Z7 Konzertfabrik

05/12/2024 – Munchen (DE) – Technikum

06/12/2024 – Vienna (AT) – Simm City

07/12/2024 – Warsaw (PL) – Proxima

08/12/2024 – Leipzig (DE) – Täubchental

09/12/2024 – Berlin (DE) – Metropol

Oranssi Pazuzu online:

https://oranssipazuzu.com/

https://www.facebook.com/oranssipazuzuband/

https://www.instagram.com/oranssipazuzu/