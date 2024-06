Asymmetric Universe: unterzeichnen weltweiten Vertrag mit InsideOutMusic

InsideOutMusic ist stolz, das Signing der italienischen Instrumental-Prog-Metal-Fusionisten Asymmetric Universe für einen neuen weltweiten Vertrag bekannt zu geben. Die Band, die von den Brüdern Federico Vese und Nicolò Vese gegründet wurde, freut sich außerdem, einen brandneuen Track mit dem Titel Don’t Go Too Early zu veröffentlichen. Die Single ist hier als Stream verfügbar: https://asymmetricuniverse.lnk.to/DontGoTooEarly-Single

Seht euch das Video zu Don’t Go Too Early hier an:

Die Band kommentiert: “We are so excited to join such a big family as InsideOutMusic! Being part of a team with legendary artists and bands that we’ve been listening to since we started studying music, is a dream come true!

Our new single, Don’t Go Too Early, is a mixture of fusion-jazz, aggressive progressive metal, wind quartet arrangements and an avant-garde string quartet orchestration, that brings a unique colour to complex yet catchy music. We can’t wait to share with you all the music we are already working on!”

Freddy Palmer, InsideOutMusic, fügt hinzu: “Asymmetric Universe are a perfect example of the kind of exciting, instrumental guitar music making waves right now, and we couldn’t be more thrilled to add them to the label’s roster, and be a part of their bright future.”

Die 2018 gegründete Band hat sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen des modernen Prog zu verschieben und unterschiedliche Genres zu verschmelzen. Sie kombinieren Metal mit Jazz sowie Ambient- und Kammermusik. Im Jahr 2023 veröffentlichte die Band ihre zweite EP The Sun Would Disappear As I Imagined All The Stars, die von Forrester Savell gemischt und von Ermin Hamidovic gemastert wurde. Außerdem begaben sie sich auf ihre erste Europatournee als Support der australischen Progressive-Metaller Ne Obliviscaris und als Vorgruppe von Caligula’s Horse in Italien.

Beide Brüder sind größtenteils autodidaktische Musiker, die sich intensiv mit Komposition und Orchestrierung sowie Musikproduktion beschäftigen.

Federico hat bereits Musik für unterschiedliche Bereiche komponiert, z. B. für Radio Montecarlo (einem der größten italienischen Radiosender) und einem der größten italienischen Vergnügungsparks, Mirabilandia. Er ist ein Metal/Rock-Produzent und dieser Hintergrund beeinflusst auch seine Arbeit als Komponist in der Videospielindustrie. Zudem ist er professioneller Musik- und Gitarrenlehrer und unterrichtet online Schüler aus verschiedenen Teilen der Welt.

Nicolò hat Stücke für verschiedene Orchester komponiert (zwei Stücke wurden in der letzten Symphonie-Saison des Orchestra Sinfonica von Sanremo aufgeführt und eines wurde 2021 auf dem Jazzfestival in Rom mit einer Big Band aufgeführt), er hat als Komponist in vielen Musicals mitgewirkt und arbeitet derzeit in der Videospiel-Soundtrack-Branche (auch als Sounddesigner), von Indie-Spielen bis hin zu größeren Produktionen. Außerdem unterrichtet er professionell Komposition, Orchestrierung und adaptive Musiktechniken für Videospiele.

Asymmetric Universe online:

https://www.asymmetricuniverse.com/

https://www.facebook.com/asymmetricuniverse

https://www.instagram.com/asymmetricuniverse/