Vultures Vengeance: veröffentlichen neues Lyric-Video vom zweiten Album

Die italienischen Epic Metaller Vultures Vengeance haben einen weiteren Track aus ihrem zweiten Album Dust Age veröffentlicht, das am 21. Februar 2025 über High Roller Records auf CD, LP, MC und in digitalen Versionen erscheint.

Ihr könnt euch City Of A Thousand Blades hier anhören:

Der Nachfolger des hochgelobten Debüts The Knightlore (2019) wurde im 16 Cellar Studio in Rom aufgenommen und von Marco S. Vermiglio im The Forge Studio / Schweden gemischt.

Vultures Vengeance wurden 2009 gegründet und sind stark beeinflusst vom Sound von Warlord, Brocas Helm, Cirith Ungol, den frühen Manowar oder The Lord Weird Slough Feg.

Dust Age – Tracklist:

1. Dust Age

2. Queen Of The Last Light

3. Those Who Sold The World

4. Reign Of Severance

5. City Of A Thousand Blades

6. The Exiled

7. The Foul Mighty Temple Of Men

8. It Holds

Vultures Vengeance Besetzung:

Tony T. Steele – Gitarre, Gesang

Tony L.A. Scelzi – Gitarre

Matt Savage – Bass

Damian Rage – Schlagzeug

Vultures Vengeance online:

https://vulturesvengeance.bandcamp.com