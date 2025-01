TFNRSH – Book Of Circels

Artist: : TFNRSH

Herkunft: Tübingen, Deutschland

Album: Book Of Circles

Spiellänge: 40:25 Minuten

Genre: Psychedelic Rock, Post Rock, Instrumental Rock

Release: 17.01.2025

Label: Independent, TFNRSH Records

Link: https://www.tfnrsh.de

Bandmitglieder:

Gitarre, Synths – Sasan Bahreini

Schlagzeug – Julius Watzl

Bass. Synths – Stefan Wettengl

Tracklist:

Zemestån WRZL Zorn Ammoglÿd

Die Anfang 2020 gegründete Instrumental Psychedelic / Post Rock Band TFNRSH (aka Tiefenrausch) befand sich 2023 mit ihrem Debütalbum im Tiefenrausch. Seit dem 17.01.2025 haben sie mit dem Nachfolger Book Of Circles ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das Album Book Of Circles ist als CD und in den limitierten Vinylvariationen Cyan, Yellow und Magenta über das Bandcamp erhältlich. Die Vinylvariationen sind auf jeweils 100 Stück limitiert.

Wenn ihr im Book Of Circles einmal blättern, beziehungsweise in das Album einmal hineinhören wollt, werden euch vier spannende Kapitel / vier ausufernde Songs erwarten. Ich verspreche euch, die Lese- bzw. Hörfreude wird hier groß sein.

Der Album-Opener Zemestån („Winter“ in Farsi) wurde bereits als Single veröffentlicht. Zemestån knüpft thematisch an Death Or Freedom (Ya Marg Ya Azadi) des Debütalbums Tiefenrausch an und setzt sich mit den Ausschreitungen im Iran nach dem Tod Mahsa Aminis im September 2022 auseinander. Zemestån ist seit dem 01.11.2024 verfügbar. Über elf Minuten wird hier eine richtige Spannungskurve aufgebaut, wobei dem gesamten Song eine dynamische Spannung inneliegt.

Richtig massiv und mit fetten Riffs geht es mit WRZL weiter. Ich möchte hier fast von metallischen Klängen sprechen. Dieser Heavy Sound, so möchte ich es einmal nennen, wechselt sich während des Songs allerdings auch mit recht entspannten Phasen ab. Auch hier schafft es das Trio, die Spannung jederzeit aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Zorn beginnt sehr sphärisch wabernd mit Sprachsamples. Nach ca. fünf Minuten heißt es: „Die Seele bricht … und Zorn bestimmt.“ Der Song wird dann zu einem astreinen Post Rocker mit spacigen Floydschen Attitüden. Die Kraft des Zorns wird im weiteren Verlauf immer stärker. Irgendwie so wie ein Zorn auf The Dark Side Of The Moon.

Wir sind nun schon leider beim letzten Kapitel, dem abschließenden Ammoglÿd, dem mit 7 ½ Minuten kürzesten Song im Book Of Circles. Der Song bewegt sich quasi schwerelos durch Raum und Zeit. Der Zorn ist verflogen und es bleibt vielleicht ein Hauch von Melancholie oder Schmerz übrig im Sinne von Zorn Is An Astronaut. Stanley Kubricks 2001: Odyssee Im Weltraum lassen wir jetzt mal außen vor, wir sind ja schließlich im Jahr 2025 und ein verrückter Milliardär möchte zum Mars. Den möchte ich sowieso irgendwo hinschicken, allerdings nicht nach Tübingen zu TFNRSH. Obwohl, da würde er anstatt eines Höhenrausches noch einen Tiefenrausch bekommen.