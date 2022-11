Ingested: veröffentlichen „All I’ve Lost“ Video feat. Matthew K. Heafy

Ingested veröffentlichen heute ihr neues Album Ashes Lie Still via Metal Blade.

Um diesen monumentalen Moment zu feiern, veröffentlicht die Band heute das Video zu All I’ve Lost. Den Song und das Video – welches einen Gastauftritt von Triviums Matthew K. Heafy enthält, könnt ihr euch hier ansehen:

„Wir freuen uns sehr, euch unsere nächste Single All I’ve Lost mit dem mächtigen Matt Heafy vorzustellen“, sagt Sänger Jason Evans. „Dies ist ein Song über meine persönlichen Kämpfe mit der Sucht, meinen Sturz in die Dunkelheit und meinen anschließenden Kampf, mir den Weg zurückzuerkämpfen. Ich hoffe, dass ihr alle diesen Song genießt, ihn laut aufdreht und euch daran erinnert, dass ihr, selbst wenn die Welt am trostlosesten erscheint, einen Wert habt, dass ihr etwas wert seid und dass es immer Hoffnung gibt. Große Liebe.“

Ingested on Tour:

With Lorna Shore:

11/04 – Mesa, AZ – Nile Theater

11/05 – Los Angeles, CA – 1720

11/06 – Roseville, CA – Goldfield Trading Post

11/08 – Seattle, WA – El Corazon

11/09 – Portland, OR – Hawthorne Theatre

11/11 – Salt Lake City, UT – The Complex

11/12 – Denver, CO – Summit

11/13 – Lawrence, KS – The Bottleneck

11/15 – Chicago, IL – The Bottom Lounge

11/16 – Detroit, MI – St. Andrew’s Hall

11/17 – Cleveland, OH – House of Blues

11/18 – Mckees Rocks, PA – Roxian Theatre

11/19 – Toronto, ON – Phoenix Concert Theatre

11/20 – Montreal, QC – L’astral

Ingested on Tour with Cannibal Corpse

+ Dark Funeral

+ Stormruler

10.03.2023 – Hengelo, NL – Metropool

11.03.2023 – Speyer, DE – Halle 101

12.03.2023 – Lausanne, CH – Metropol

14.03.2023 – Toulouse, FR – Le Bikini

15.03.2023 – Pamplona, ES – Sala Totem

16.03.2023 – Madrid, ES – La Paqui

17.03.2023 – Barcelona, ES – Razzmatazz 2

18.03.2023 – Lyon, FR – Ninkasi Gerland / Kao

19.03.2023 – Stuttgart, DE – Im Wizemann

21.03.2023 – Rennes, FR – Antipode

22.03.2023 – Paris, FR – Elysee Montmartre

23.03.2023 – Cologne, DE – Essigfabrik

24.03.2023 – Zurich, CH – Komplex 457

25.03.2023 – Prague, CZ – Palak Akropolis

26.03.2023 – Budapest, HU – Barba Negra

28.03.2023 – Munich, DE – Backstage Werk

29.03.2023 – Vienna, AT – Arena

30.03.2023 – Cracow, PL – Hyde Park

31.03.2023 – Leipzig, DE – Hellraiser

01.04.2023 – Coesfeld, DE – Fabrik

02.04.2023 – Berlin, DE – Huxley’s Neue Welt

04.04.2023 – Copenhagen, DK – Amager Bio

05.04.2023 – Stockholm, SE – Klubben

06.04.2023 – Oslo, NO – Inferno Festival Norway

07.04.2023 – Gothenburg, SE – Pustervik

08.04.2023 – Aarhus, DK – Train

09.04.2023 – Hamburg, DE – Gruenspan

11.04.2023 – Hannover, DE – Capitol

12.04.2023 – Leiden, NL – Gebr. de Nobel

13.04.2023 – Antwerp, BE – Trix

14.04.2023 – Strasbourg, FR – La Laiterie

15.04.2023 – Geiselwind, DE – Music Hall

16.04.2023 – Lille, FR – Le Splendid

18.04.2023 – Bristol, GB – O2 Academy

19.04.2023 – Glasgow, GB – Barrowlands

21.04.2023 – Manchester, GB – Academy

22.04.2023 – London, GB – O2 Forum Kentish Town

23.04.2023 – Nottingham, GB – Rock City