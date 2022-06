Ingested: veröffentlichen neue Digitalsingle und Video zu „Ashes Lie Still“

Die Fahnenträger des modernen britischen Death Metal, Ingested, produzieren seit mehr als anderthalb Jahrzehnten gallige Anti-Hymnen und haben eine Reihe von Veröffentlichungen herausgebracht, die das Genre geprägt haben. Jetzt kehren sie zurück mit ihrer neuen Digitalsingle Ashes Lie Still.

Schaut euch jetzt das Video zu Ashes Lie Still, gefilmt von Loki Film, hier an:

„Ashes Lie Still wurde in meiner dunkelsten Zeit geschrieben, als mein Vater plötzlich verstarb, während ich auf Tournee war, und am nächsten Tag legte Covid unsere Karriere für über zwei Jahre lahm. Man kann meinen Schmerz und meine Frustration sowohl musikalisch als auch textlich hören; es ist ein dunkles, grüblerisches Stück und Julia ergänzt das Gefühl des Tracks perfekt. Es ist ein unglaublich persönlicher Song für mich und ich bin stolz darauf, dass es die erste Single aus unserem Metal Blade-Debüt ist“, kommentiert Gitarrist und Backing-Vocalist Sean Hynes.

Fans in Europa haben die Chance, die Band live zu erleben, wenn sie ihre Dates mit Dying Fetus abschließt und auf drei verschiedenen Festivals Halt macht, darunter auch dem Hellfest in Clisson, Frankreich, diesen Sonntag.

Die neue Single wurde von der Band und ihrem früheren Mitarbeiter Nico Beninato koproduziert. Jeffs wohnte in der Nähe von Beninatos Studio auf Mallorca und nahm dort sein Schlagzeug auf, während Hynes seine Gitarren zu Hause in Großbritannien aufnahm, wobei der Produzent ihn aus der Ferne unterstützte. Die Gesangsaufnahmen wurden unterbrochen, als Evans auf dem Weg nach Mallorca schwer erkrankte, und wurden schließlich in Manchester aufgenommen. Der Bass wurde wieder von Dominic Grimard (Ion Dissonance/The Last Felony) eingespielt.

Ingested wurden 2006 in Manchester, England, gegründet und haben seitdem ausgiebig mit Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, Nile, Carnifex und Revocation getourt und waren auf europäischen Festivalbühnen wie dem Summer Breeze Open Air zu sehen. Die Band konnte 2018 mit ihrem Album The Level Above Human in die Billboard-Charts einsteigen, darunter: #35 Independent Albums, #16 Hard Rock Albums, #135 Top 200. Mit ihrem 2020 erscheinenden Album Where Only Gods May Tread konnte die Band erneut in die Charts einsteigen: #4 Current Hard Music Albums, #10 Top new Artist Albums, #139 Billboard Top Albums und #15 in den UK Rock & Metal Albums sowie #50 UK Independent Albums Chart. Mit einer bereits umfangreichen Veröffentlichungs- und Tourhistorie sehen Ingested einer aufregenden neuen Ära als Teil des Metal Blade Records Rosters entgegen.

Live:

w/ Dying Fetus

21.06.22 – Spain – Bilbao – Santana27

22.06.22 – Spain – Zaragoza – CC Delicias

23.06.22 – Spain – Valencia – Republicca

Sommerfestivals:

18.06.22 Switzerland Pratteln @ Z7 Wild Dayz

19.06.22 France – Clisson @ Hellfest

24.06.22 Spain – Cartagena, Murcia @ Rock Imperium

Line-Up:

Jason Evans – Vocals

Sean Hynes – Guitars, Backing Vocals

Lyn Jeffs – Drums

Links:

https://www.ingested.co.uk

https://www.facebook.com/ingesteduk