Lacrimas Profundere: veröffentlichen zweite Single und Video

Lacrimas Profundere haben die zweite Single und das Video zum Song Wall Of Gloom, welcher auch auf dem kommenden Album How To Shroud Yourself With Night enthalten sein wird, veröffentlicht.

Ein Meisterstück des Doom ganz im Stile von Paradise Lost!

Weitere Infos zu Lacrimas Profundere und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:

Lacrimas Profundere live 2022:

Auf Tour mit Mono Inc.

24.06. Magdeburg – Factory

Festivals

25.06. Dischingen – Rock am Härtsfeldsee

16.07. Sandstedt – Rock For Animal Rights Open Air

22.07. Mühltal – Frankenstein Kultur

Headliner

01.09. Köln – Club Volta

02.09. Oberhausen – Kulttempel

03.09. Hamburg – Logo

04.09. Hannover – Subkultur

08.09. Göttingen – Exil

09.09. Leipzig – Moritzbastei

10.09. Berlin – Cassiopeia

14.09. AT-Wien – Viper Room

15.09. Nürnberg – Hirsch

16.09. München – Backstage Halle

17.09. Stuttgart – Club Zentral

18.09. Frankfurt – Nachtleben