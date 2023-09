Lacrimas Profundere: veröffentlichen neue Single ‘Breathing Souls’

Mit Breathing Souls legen Lacrimas Profundere einen neuen Song zu ihrem 30-jährigen Bestehen vor. Als Olly die Instrumentalversion komponiert hatte, lag der Song lange Zeit unbenutzt im Studio.

Keinem in der Band wollte der passende Gesang und ebenso wenig die Lyrics dazu einfallen. Also wandte er sich an seine befreundeten Kollegen Chris Harms (Lord Of The Lost) und Tobias Schönemann (The Vision Bleak) und bat sie, sich mit „frischen Ohren“ des Songs anzunehmen. Resultat ist dieses düstere melodische Stück Musik, oder um es mit den Worten des Produzenten Kohle Kohlmannslehner zu sagen: „Das ist die wohl traurigste Melodie, die ich je gehört habe“. Welch ein größeres Kompliment kann man einer Dark Metal Band denn sonst noch geben, bitte?

In einer Zeit, in der die Erde durch das veränderte Klima und die Ausbeutung um Hilfe ruft, ist der Song leider aktueller denn je!

Um mit den Worten aus der Feder von Chris Harms im Chorus zu schließen:

„Relieve the hurt

from Mother Earth

from Mother Earth“!

Lacrimas Profundere live 2023:

07.09. Hamburg – Logo

08.09. Oberhausen – Kulttempel

09.09. Hannover – Subkultur

10.09. Berlin – Cassiopeia

30.09. CH-Winterthur – Gaswerk

21.10. Königsbrunn – Mammut Festival

15.12. Leipzig – Hellraiser

16.12. Weinheim – Cafe Central

