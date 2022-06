Mantar: veröffentlichen „Odysseus“ Video

Das deutsche Metal-Duo Mantar veröffentlicht das nagelneue Video zu Odysseus. Die düstere und atmosphärische Hymne kommt als Teil des neuen Albums der Band, Pain Is Forever And This Is The End, das am 15. Juli via Metal Blade Records erscheint.

Textlich gehen die Tracks in die Tiefe und stellen eine Reihe unbequemer Fragen über Sterblichkeit, Spiritualität und die Illusion von „Zugehörigkeit“ in einer Welt, die sich auflöst und von Tag zu Tag mehr aus den Fugen gerät. „Die Menschen klammern sich verzweifelt an alles, was ihnen etwas verspricht oder sie zumindest glauben lässt, dass sie in irgendeiner Weise „wichtig‘ sind“, bemerkt Hanno, „dass sie Herr der Lage sind und dass sich alles so verhält, wie es ihre eigene Logik zulässt. Wir leben in einer interessanten Zeit, in der die Menschen eine unsägliche Sehnsucht haben, einfache Erklärungen für komplexe Fragen zu finden.“

Hanno erläutert die Themen, die die aktuelle Single der Band antreiben: „Odysseus handelt vom Loslassen, von einer nie endenden Reise, von dem Gefühl nie anzukommen, verloren zu sein und dazu verdammt zu sein, das Leben im Kreis zu leben, und von dem kostbaren Wert des Schlafs.“

Schaut euch Mantars Odysseus Video (Regie: Dennis Dirksen) hier an:

Weitere Infos zu Mantar und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:

Mantar live:

14.07.2022 GER Bremen, Tower

16.07.2022 GER Dortmund, Tombstone Open Air

05.08.2022 GER Wacken, Wacken Open Air

06.08.2022 GER Leipzig, Re-Generation Fest

09.09.2022 GER Hannover, Bei Chez Heinz

10.09.2022 GER Bremen, Hellseatic

16.09.2022 GER Köln, Essigfabrik

17.09.2022 DK Copenhagen, Stengade

23.09.2022 GER Munich, Backstage Werk

24.09.2022 GER Hamburg, Fabrik

29.09.2022 GER Wiesbaden, Schlachthof

30.09.2022 GER Stuttgart, Im Wizemann

01.10.2022 GER Nürnberg, Z-Bau

05.10.2022 TUR Istanbul, Blind

07.10.2022 GER Rostock, Zwischenbau

08.10.2022 GER Berlin, C-Theater

21.12.2022 GER Essen, Turock

22.12.2022 GER Leipzig, Conne Island