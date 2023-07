Ingested: veröffentlichen neues Video zum Track „You’ll Never Learn“

Letzten Freitag hat die Band das Video zu You’ll Never Learn veröffentlicht, das bei Bloodstock 2022 und Download Fest 2023 von Loki Films gefilmt wurde. Seht es euch hier an.

Die Band kommentiert: „You’ll Never Learn handelt von den Menschen, die du in deinem Leben um dich herum hast und die weiterhin die gleichen Fehler machen, ohne sich zu ändern. Die Chancen und die Geduld gehen zu Ende, die Leute halten nur so lange zu dir. Behalte die, die dir treu sind, in deiner Nähe und lass das tote Gewicht fallen.“

„Wir haben dieses Video bei unseren beiden Auftritten auf den britischen Festivals Bloodstock und Download gedreht, und Loki Films ist es gelungen, das völlige Chaos einzufangen, das dabei entstand. Macht euch eine Dose auf, dreht einen Joint, schlagt euch den Kopf an oder was auch immer ihr tut und genießt das Gemetzel von You’ll Never Learn.“

„Zusammen mit unserem brandneuen Video freuen wir uns riesig, ankündigen zu können, dass wir diesen Herbst Europa und Großbritannien mit unseren lieben Freunden Lorna Shore, Rivers Of Nihil und Distant in Blutmeeren waschen werden! Wir können es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und das zu tun, was wir am besten können: jede Stadt, die wir berühren, in Schutt und Asche legen!“

„Die Pain Remains Tour letztes Jahr in Nordamerika war eine der aufregendsten Extrem-Metal-Touren des Jahres 2022, also vertraut uns, wenn wir sagen, dass ihr die The Pain Remains Tour UK & Europa nicht verpassen wollt!“

Ingested bringen ihr Dasein auf den Punkt: „Wir waren schon immer die Underdogs, haben immer um die Reste gekämpft. Nun ist es an der Zeit, uns aus dem Weg zu gehen, denn jetzt sind wir an der Reihe, am Tisch zu essen.“

You’ve. Been. Warned.

Ingested haben Ashes Lie Still letzten Herbst über Metal Blade veröffentlicht. Holt euch das Album hier.

Ingested freuen sich außerdem, ankündigen zu können, dass sie im November/Dezember mit Lorna Shore und ihren Labelkollegen Rivers Of Nihil in Europa und Großbritannien auf Tour gehen werden.

The Pain Remains EU-Tour 2023

Lorna Shore

Rivers Of Nihil

Ingested

Distant

05.11.23 Netherlands Den Bosch @ The Rock Circus

06.11.23 Germany Hamburg @ Grosse Freiheit 36

07.11.23 Sweden Gothenburg @ Gothenburg Studios

09.11.23 Finland Helsinki @ Black Box

10.11.23 Finland Tampere @ Pakkahuone

12.11.23 Sweden Stockholm @ Fryshuset

13.11.23 Denmark Copenhagen @ Amager Bio

14.11.23 Germany Hannover @ Capitol

16.11.23 Germany Berlin @ Astra

17.11.23 Germany Dresden @ Ballsportarena

18.11.23 Poland Warsaw @ Progresja

19.11.23 Czech Rep Prague @ Roxy

20.11.23 Hungary Budapest @ Barba Negra

22.11.23 Austria Vienna @ Simm City

23.11.23 Germany München @ Backstage

24.11.23 Italy Milan @ Alcatraz

25.11.23 Switzerland Pratteln @ Z7

26.11.23 Belgium Brussels @ AB

28.11.23 UK Birmingham @ Academy

29.11.23 UK Leeds @ Academy

30.11.23 UK London @ o2 Forum Kentish Town

02.12.23 UK Manchester @ Academy 1

03.12.23 UK Glasgow @ SWG3

04.12.23 UK Cardiff @ Great Hall

06.12.23 France Paris @ Bataclan

07.12.23 Germany Wiesbaden @ Schlachthof

08.12.23 Germany Oberhausen @ Turbinenhalle

Weitere Informationen zur Tour und den Links zu den Tickets findet ihr unter: lnk.to/THEPAINREMAINS-EUROPE23

Mehr Infos zu Ingested bekommt ihr hier:

Ingested sind:

Jason Evans – Gesang

Sean Hynes – Gitarren + Backing Vocals

Lyn Jeffs – Schlagzeug

Ingested online:

https://www.facebook.com/ingesteduk

https://www.instagram.com/ingested