Theodor Bastard: geben zwei Konzerte auf Russlands Sommerbühnen

Theodor Bastard haben ihre beeindruckende Plattensammlung aufpoliert. Im Laufe des letzten Jahres haben sie zwei ihrer meistgelobten Alben neu aufgelegt, angefangen mit Vetvi, gefolgt von Oikoumene, das Anfang dieses Monats erschien und drei unveröffentlichte Songs und eine neu gestaltete Tracklist enthält.

Aber ihr müsst sie unbedingt live sehen. Während sie oft für die mystischen Melodien von Sängerin Yana Veva oder Fedor Svolotch bekannt sind, der Theodor Bastard vor 20 Jahren gründete, ist die siebenköpfige Band rund um den Globus dafür bekannt, nordische Streicher, urzeitliche Flöten, Dark Wave, Trip-Hop, Baumwurzeln und sogar menschliche Knochen zu einer jenseitigen Darbietung von karelischem Neofolk zu verweben.

Diesen Sommer feiern Theodor Bastard die Wiederveröffentlichungen von Vetvi und Oikoumene mit zwei besonderen Konzerten im Freien. Zunächst besuchen sie am 20. Juli den Menshikov’s Garden in ihrer Heimatstadt St. Petersburg, bevor sie am 27. Juli die VK Summer Stage in Moskau beehren. Bei beiden Konzerten werden neue Choreografien und Songs präsentiert, die die Band noch nie live aufgeführt hat, darunter Mama Terra.

07/20 St. Petersburg @ Menshikov Garden

07/27 Moscow @ Summer Stage

Style: Karelian Neo-Folk

Für Fans von: Heilung, Arcana, Ophelia’s Dream

Die Musik von Theodor Bastard ist darauf ausgerichtet, den Hörer in unerforschte und andere Welten zu entführen. Von den kalten und zwielichtigen Gefilden der sumpfigen Taiga und der moosigen Tundra bis hin zu unerforschten Orten, wo die irdische Ebene und die spirituelle Welt nur durch einen dünnen geisterhaften Schleier getrennt sind. Seit mehr als zwanzig Jahren sind Theodor Bastard für ihre erstaunlich ernsthafte Haltung gegenüber der Welt jenseits dieser Grenze bekannt.

Theodor Bastard ist eine der ungewöhnlichsten Bands Russlands, die das elektronische karelische Neofolk-Genre vertritt. Auch Elemente von Dark Wave und Trip Hop sind in der Musik der Band zu finden. Die Botschaft ist nicht von alltäglichen Problemen geprägt und konzentriert sich hauptsächlich auf Mythologie und Schamanismus. Die Markenzeichen der Band sind der einzigartige und bezaubernde Gesang von Multitalent Yana Veva und die tadellosen Fähigkeiten von Fedor Svolotch, dem Gründer der Band, der die Band vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat.

Von Album zu Album kombinieren Theodor Bastard sorgfältig und meisterhaft viele verschiedene exotische und traditionelle Instrumente. Die besondere nördliche Atmosphäre ihrer Alben entsteht durch nordische Nyckelharpa und Jouhikko, urzeitliche Flöten aus Baumwurzeln und schamanische Percussion.

„Wir leben im Norden Russlands in Karelien, das ein schwieriges Schicksal hat“, erklärt Bandleader Fedor Svolotch. Er fährt fort: „Dies ist eine raue nördliche Region mit unberechenbarer Natur, mit Fichten- und Kiefernwäldern. Hier gibt es Bären. Elche und Hasen kommen direkt zu mir nach Hause. In Karelien gibt es wunderschöne Klippen und klare Seen mit frischem Wasser. Dies sind unsere persönlichen Kraftorte, die Orte, an denen Steine und Winde zu uns sprechen. Sie singen für uns ein Lied von der rauen Natur des Nordens“.

Theodor Bastard besteht aus sechs Musikern, die ihre Auftritte in einen Akt dunkler Magie verwandeln, der das Publikum in die musikalischen Traditionen des Nordens, in die karelische und russische Folklore zurückversetzt. Die Musiker verwenden viele elektronische Geräte und ethnische Instrumente, aber auch ihre eigenen handgefertigten Instrumente aus Steinen, menschlichen Knochen und den Wurzeln der karelischen Birke.

Theodor Bastard – Line-Up

Fedor Svolotch: Dulcimer, Sampler, Gesang

Yana Veva: Gesang, Bawu, Okarina

Kusas: Schlagzeug, Bläser

Alexey Kalinovsky: Keyboards

Sergey Smirnov: Schlagzeug

Ekaterina Dolmatova: Hintergrundgesang

Slava Salikov: Cello, Morin Khuur

Theodor Bastard online:

https://theodorbastard.com/

https://www.instagram.com/theodor_bastard/?hl=en