Asinhell: das neue Death Metal-Projekt von Volbeat’s Michael Poulsen, Marc Grewe (Insidious Disease, Ex-Morgoth) & Morten Toft Hansen (Raunchy)

Seit mehr als 20 Jahren steht Sänger und Gitarrist Michael Poulsen an der Spitze der dänischen Rock’n’Roll-Maschine Volbeat, hat acht Alben veröffentlicht, Millionen von Platten verkauft und weltweit Stadien gefüllt. Vor Volbeat gründete Poulsen jedoch die Death-Metal-Band Dominus, die Mitte der 90er Jahre vier schnelle, brutale Alben aufnahm. Als Poulsen die Songs für das 2021er Album Servant Of The Mind von Volbeat zusammenstellte, schrieb er eine Reihe von Death-Metal-Riffs und speicherte sie auf seinem Handy. Als er dann mit dem Volbeat-Album fertig war, öffnete er die rostigen Tore zum Armageddon wieder und begann, Songs für seine neue Death-Metal-Band Asinhell zu schreiben, deren Debütalbum Impii Hora (lateinisch für „Die gottlose Stunde“) eine Hommage an Poulsens Lieblingsgruppen der alten Schule ist. Die Songs basieren auf krachenden Riffs und sind mit starken Gitarrenhooks und Shout-Along-Refrains versehen.

Impii Hora wird am 29. September über Metal Blade veröffentlicht. Vorbestellen könnt ihr es hier.

Am 29. Juli hat die Band das Lyric-Video zu Fall Of The Loyal Warrior veröffentlicht. Seht es euch hier an:

„Wir freuen uns sehr, mit Fall Of The Loyal Warrior einen ersten Vorgeschmack auf Asinhell zu geben“, sagt Poulsen. „Der Song ist eine Art Hommage an Bands, die ich liebe, wie Bolt Thrower, Entombed, Autopsy, Grave und Darkthrone. Sie sind der Grund, warum wir das überhaupt machen können, und wir sind stolz darauf, unsere Einflüsse auf dem Ärmel zu tragen. Das Album wurde vom Old School Death Metal der späten 80er und frühen 90er-Jahre inspiriert, und einer unserer größten Inspirationsquellen waren die mächtigen Death, angeführt vom legendären Chuck Schuldiner. Da ist eine Menge Death drin. Schuldiner ist einer meiner Lieblingssänger im Death Metal, der andere ist unser Sänger Marc (Grewe). Für mich ist dieser Song also eine Kombination aus zwei meiner Lieblingssongs. Let the metal flow, wie Chuck gesagt hätte!“

Obwohl Poulsen bei Volbeat singt und für Dominus gesungen hat, wollte er nicht als Frontmann von Asinhell auftreten. Also rief er im März 2022 seinen alten Freund, Ex-Morgoth-Sänger Marc Grewe (Insidious Disease), an und lud ihn ein, bei der Party mitzumachen. „Ich kannte Michael schon ziemlich lange und er erwähnte immer, dass wir eines Tages ein Death Metal-Projekt machen sollten, aber ich habe ihn nie ernst genommen, weil er so mit Volbeat beschäftigt war“, sagt Grewe. „Dann rief er wirklich an und sagte: ‚Ja, ich will es jetzt machen. Hast du Lust dazu?‘ Ich habe sofort gesagt: ‚Ja, natürlich!'“

Nachdem Poulsen befreundete Schlagzeuger aus etablierten Bands in Betracht gezogen hatte, bat er Morten Toft Hansen von der dänischen Gruppe Raunchy, mitzumachen. Morten spielt nicht nur wie ein Besessener, seine und Poulsens sechsjährige Tochter sind auch gut befreundet… und es dauert nur zehn Minuten, um zu Morten nach Hause zu fahren. Die beiden Musikveteranen begannen zu üben und stellten fast jedes Mal, wenn sie sich trafen, einen kompletten Song fertig. Grewe war zu Hause in Deutschland gebunden, als es Zeit war, den Gesang zu schreiben, also schickte Poulsen dem Sänger Telefonaufnahmen von den Proben, um den Prozess zu starten. Durch Poulsens und Toft Hansens jahrelange Erfahrung und seinen erneuten Hunger nach Zerstörung fingen sie einen Feuersturm in einer Flasche ein.

Asinhell entwickelten sich von einer bloßen Idee bis zur Aufnahme des abendfüllenden Impii Hora in etwa einem Jahr. Poulsen bat das Management von Volbeat um Hilfe bei der Suche nach einem Zuhause für Asinhell und war begeistert, als sie erwähnten, dass Metal Blade-Gründer Brian Slagel die Band lieben würde. Sobald er Impii Hora hörte, machte Slagel Asinhell zu seiner obersten Priorität.

„Es ist ein wahr gewordener Traum für mich, bei Metal Blade Records zu sein“, sagt Poulsen. „Als sie sagten, dass sie das Album herausbringen wollen, fühlte ich mich, als wäre ich wieder 17 Jahre alt. Ich dachte: ‚Oh mein Gott, ich bekomme einen Vertrag mit Metal Blade! Wie cool ist das denn?‘ Es war, als würde ich endlich den Plattenvertrag bekommen, von dem ich als Teenager geträumt hatte.“

Impii Hora – Tracklisting:

1. Fall Of The Loyal Warrior

2. Inner Sancticide

3. Island Of Dead Men

4. Trophies

5. The Ultimate Sin

6. Wolfpack Laws

7. Desert Of Doom

8. Pyromantic Scryer

9. Impii Hora

10. Føj For Helvede

Das Album wird in den folgenden Formaten erhältlich sein. Vorbestellen könnt ihr es hier.

– CD im Jewelcase

– 180g Schwarzes Vinyl (ohne Europa)

– Karminrot marmoriertes Vinyl (Europa exkl.)

– Weißes Vinyl (Europa exkl., limitiert auf 1000)

– Gold/Schwarzer Staub (EMP exkl., limitiert auf 300)

– Transparentes Vinyl mit roten/weißen Sprenkeln (Europa Band Store exkl., limitiert auf 500)

– Silbernes Vinyl (US-exkl.)

– Silbernes/rotes Splatter-Vinyl (US. exkl.)

– Schwarz/weißes Schmelz-Vinyl (US exkl.)

– Rot/Schwarzes Splatter-Vinyl (US Band Store exkl., limitiert auf 500)

Asinhell sind:

Michael Poulsen: Gitarre

Marc Grewe: Gesang

Morten Toft Hansen: Schlagzeug

