3Teeth: kündigen neues Album „EndEx“ für den 22.09.2023 via Century Media Records an

Vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums und nach mehreren Andeutungen neuer Musik in den letzten Monaten, verraten 3Teeth nun alle Details zu ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album EndEx, das im Herbst erscheinen wird.

EndEx wird am 22. September über Century Media Records veröffentlicht und zeigt den modernen Industrial-Act in seiner bisher rauesten Form. Hinter einem brutalen Soundtrack, der alle Alarmglocken läuten lässt, versteckt das Album mutige Offenbarungen über den technosozialen Zerfall der Menschheit.

Nachdem 3Teeth mit der früheren Veröffentlichung von Paralyze (Featuring Ho99o9) einen ersten Blick auf das neue Material ermöglicht hatten, tauchten sie im Mai mit weiteren Vorabversionen des Albums auf, darunter die packende Sound-Salve Merchant Of The Void, die sich mit der düsteren Landschaft der modernen Gesellschaft inmitten von KI-Übernahmen und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch befasst.

Der Song wurde von Metal Hammer und Revolver als einer der „besten neuen Songs“ gefeiert. Während Metal Hammer sagt, dass der Song „auf Al Jourgensen und Trent Reznor zurückgeht“, lobt Revolver den Song als „absolut gigantisch und auf die beste Art und Weise übertrieben“ und begrüßt die Rückkehr von 3Teeth im Jahr 2023 zu einer Zeit, „in der wir ihren apokalyptischen, aufbrausenden Industrial-Metal am meisten brauchten“.

Als Nächstes erschien Slum Planet, das die Übel eines kranken Planeten aufs Korn nahm, der vom Überkonsum um jeden Preis besessen ist. Mit der heutigen Albumankündigung veröffentlichen 3Teeth die neueste Single Scorpion, in der das instrumentale Arsenal der Band durch lieblichen Gesang gemildert wird, der für Ambient Vibes sorgt. Dazu gibt es ein Video, in dem die Band tiefe Wüstengeheimnisse ausgräbt. Das Video wurde von Regisseur Vicente Cordero und 3Teeth-Frontmann und kreativem Kopf Alexis Mincolla gedreht.

Mincolla: „Der Skorpion symbolisiert die Herausforderung, uns mit den Teilen von uns selbst zu konfrontieren und sie zu integrieren, die wir verdrängen, ignorieren oder fürchten. Er lädt zu einem Abstieg in die Tiefen des persönlichen und kollektiven Unbewussten ein. Sein Gift ist der entropische Katalysator für die Auflösung alter, starrer Strukturen der Psyche und macht Platz für die Wiedergeburt. Den Skorpion anzuerkennen und zu umarmen bedeutet, die Notwendigkeit von Veränderungen zu akzeptieren.“

Seht das Video zu Scorpion hier:

Vor der Veröffentlichung von EndEx Ende September werden 3Teeth weiterhin jeden Monat eine neue Single veröffentlichen. Zu den weiteren Highlights des Albums gehört eine Coverversion von Everybody Wants To Rule The World von Tears For Fears. Damit setzen 3Teeth ihre Vorliebe für aggressive Neuinterpretationen von Popsongs fort, die bereits bei Pumped Up Kicks von Foster The People, Ballroom Blitz von Sweet und You Spin Me Round (Like A Record) von Dead Or Alive zu hören war.

Um das Fundament für das neue Songmaterial zu legen, zogen 3Teeth in die verlassene Stille von Joshua Tree, um der spürbaren Unruhe ihrer Heimatstadt Los Angeles zu entfliehen und eine neue Perspektive zu gewinnen. Das entstandene Material wird derzeit mit einem soliden, erweiterten Team aufgenommen, zu dem auch der versierte Sounddesigner Mick Gordon (bekannt für seine Arbeit an dem Spiele-Phänomen Doom) gehört, der zusammen mit Produzent Nick Rowe und Mixer Sean Beavan (NIN) einige der Tracks produziert hat und dem unverwechselbaren Sound der Band eine weitere Dimension verleiht.

EndEx erscheint als CD, Gatefold LP, und Digitalalbum.

Vorbestellen kann man EndEx hier: https://3teeth.lnk.to/EndEx

EndEx – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Xenogenesis

2. Acme Death Machine

3. Slum Planet

4. What’s Left

5. Merchant of the Void

6. Higher Than Death

7. ALI3N

8. Plutonomicon

9. Paralyze (feat. Ho99o9)

10. Scorpion

11. Drift

12. Everybody Wants To Rule The World

Über 3Teeth

3Teeth manifestierten ihre cybersozialen Absichten bereits 2013: eine musikalische Entität, die aus Mincollas wöchentlichen Treffen in Downtown L.A., bekannt als „Lil‘ Death„, hervorging. Xavier Swafford (Keys, Synth), Chase Brawner (Gitarren) und Andrew Means (Bass, Synth) schlossen sich Mincolla an. 3Teeth veröffentlichten ihr erstes selbstbetiteltes Album im folgenden Jahr. Allianzen mit Größen wie Tool und Rammstein führten zu ersten Live-Auftritten des Kollektivs und zu einem weiteren Aufstieg mit der Veröffentlichung des Albums Shutdown.exe. im Jahr 2017, das 3Teeth auf Bühnen weltweit brachte. In Zusammenarbeit mit Produzent und Mixer Sean Beavan (NIN) bei ihrem neuen Label Century Media steigerten 3Teeth ihr eigenes klangliches Wettrüsten mit Metawar (2019) und betraten eine neue Stufe des kulturellen Bewusstseins mit einer Sammlung von Tracks wie dem bissigen President X und ihrer eindringlichen Interpretation von Foster the People’s Pumped Up Kicks.

3TEETH sind:

Alexis Mincolla – Gesang

Chase Brawner – Gitarren

Xavier Swafford – Keyboards, Synthesizer

Andrew Means – Bass

Nick Rossi – Schlagzeug

3Teeth online:

https://www.facebook.com/3Teeth