Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) vom 09.05. bis zum 12.05.2024 in Rastede

Festivalname: Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS)

Ort: Rastede

Datum: 09.05 – 12.05.2024

Kosten:

Donnerstag: Gäste 7-14 Jahre 10,00 €, Gäste ab 15 Jahren 20,00 €

Freitag: Gäste 7-14 Jahre 11,00 €, Gäste ab 15 Jahren 22,00 € –

Musikarena Freitag: Gäste 7-14 Jahre 24,00 €, Gäste ab 15 Jahren 48,00 €

Samstag: Gäste 7-14 Jahre 12,00 €, Gäste ab 15 Jahren 24,00 € –

Musikarena Samstag: Gäste 7-14 Jahre 27,00 €, Gäste ab 15 Jahren 54,00 €

Sonntag: Gäste 7-14 Jahre 9,00 €, Gäste ab 15 Jahren 18,00 €

Genre: Mittelalter, Rock, Folk Rock

Veranstalter: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller

Link: www.spectaculum.de

Das MPS in Rastede hat einmal mehr den Wettergott auf seiner Seite. Bei bestem Wetter öffnet das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum am Vatertag für vier Tage das liebevoll hergerichtete Gelände im Schloßpark. Das eh schon gute Konzept wurde vom Veranstalter noch optimiert. Die Aufteilung vom Gelände hat einen kleinen Feinschliff bekommen. Dadurch wurden teilweise die Wege reduziert, einzelne Höhepunkte wie die Drachenskulpturen besser zur Schau gestellt und zudem gibt es noch mehr Geschäfte mit Speisen und alter Handwerkskunst. Die Hauptbühne ist heute und am Sonntag im regulären Eintritt zugänglich, nur am Freitag und Samstag gibt es Kombitickets bzw. separate Konzertkarten.

Der Einlass läuft wunderbar geordnet, das Team ist bestens gebrieft und der Zugang wird wortwörtlich zu einem Spaziergang. Passend zum Umzug dringen wir ins Infield des bunten Treibens. Der Große Umzug Der Heerlager schreitet über das Gelände und lässt Drachen, Wappen und Orks für sich sprechen. Das Motto lautet in diesem Jahr natürlich wieder „nicht authentisch, sondern fantastisch“! Genau diese Kombination macht das MPS aus und mit einem ersten Blick in die Runde kann man schnell feststellen, dass deutlich mehr Besucher als im letzten Jahr den Weg bereits zur Mittagszeit nach Rastede gefunden haben. Gleich zweimal steht das große Ritterturnier diesen Nachmittag im Fokus. Mit Spaß und Klasse begeistern die Protagonisten die Zuschauer mit ihren Wettkämpfen.

Lagerfeuergeruch liegt stets in der Luft, von den vielen Bühnen erklingen altertümliche oder irische Klänge und die vielen Künstler geben sich die Klinke in die Hand. Harmony Glen, Taurus Ferus und Cobblestones beleben abwechselnd die Folkbühne. Auf der Musikarena MPS Bühne heißt es für Heavysaurus um 15 Uhr Stagetime. Im letzten Jahr noch auf der Bühne Der Spielleute, ziehen die Heavy Metal Dinos in diesem Jahr auf die große Bühne um. Der Zuspruch ist enorm und macht nicht nur die Band glücklich, auch uns als Metal-Magazin liegt die Früherziehung in Sachen guter Musik sehr am Herzen. Da kann man Heavysaurus als Erfolg der ganzen Rock- und Metal-Szene betrachten. Unsere sympathischen Dinos haben es einfach voll drauf und können die kleinsten Rocker immer mehr begeistern. Die Fanbase wächst und das auch bei den Eltern, die die kleinen Kuttenträger quer durch die Republik fahren, um die vielen Shows mitzuerleben. Dinos Woll’n Euch Tanzen Seh’n bricht sofort das Eis. Pyro-Fontänen ziehen die Blicke auf die Stage. Immer noch hungrig und noch lange nicht satt, geben Heavysaurus Vollgas. Es ist warm, aber angenehm – auf der Bühne in den Kostümen dürfte das wohl anders aussehen. Die Dino-Disko nimmt weiter Fahrt auf, Milli Pilli gibt alles und bringt die Augen des jungen Publikums zum Leuchten. Die Pommesgabel fliegt in die Luft, ein schnelles Medley dringt durch die Luft und nach 60 Minuten ist mit Rarr und Kaugummi Ist Mega! Schluss. Die Dinos hätten sogar noch eine geforderte Zugabe gespielt, die wird leider vom FOH-Turm nicht gewährt. Sehr schade, bis zur Rapalje-Show wären noch 90 Minuten Zeit, da hätten Heavysaurus auch noch fünf Minuten länger spielen können.

Bleiben wir bei der Musikarena MPS Bühne, hier wurde fürs Wochenende ein befestigter Boden ausgelegt. Der Veranstalter hat damit frühzeitig auf den immer noch schlammigen Untergrund durch die monatelangen Regenfälle reagiert. Keine Kosten und Mühen wurden gescheut, um allen Besuchern ein Schlammbad zu ersparen. Richtig bitter ist, dass bei dem guten Wetter die Platten wohl nicht notwendig gewesen wären. Die langen Vorlaufzeiten haben aber keine kurzfristige Planung möglich gemacht. Auf Nummer sicher gegangen ist das einzige kleine Manko, dass die hellen Platten etwas blenden. Trotzdem eine sehr umsichtige Entscheidung, die man nur begrüßen kann. Zurück zum Programm. Rapalje müssen mit deutlich weniger Zuspruch als Heavysaurus leben. Das liegt ganz sicher an der Tatsache, dass sie öfter auf den Bühnen stehen und in den letzten Jahren doch an vielen Veranstaltungen teilgenommen haben. Alle Anwesenden haben viel Spaß mit den Musikern und die geben liebevoll ihre Klänge in ganzer Power zurück.

Neben Heavysaurus lieben die Kinder das gigantische Bällebad, welches von Jahr zu Jahr größer wird. RaptoRex zieht fauchen über das MPS, während wohlriechende Speisen die Geruchsknospen kitzeln. An allen Ständen haben die Verkäufer einen lockeren Spruch auf den Lippen und legen Wert auf die Zubereitung ihrer Speisen. Die Zeltlager bereichern einmal mehr die Freiluftveranstaltung. An jeder Ecke passiert was und alle Besucher werden je nach Interesse abgeholt. Von baumhohen Orks, lieblichen Elfen oder rustikalen Mittelalterrecken, alles ist vertreten. Zur späteren Stunde ist Zeit für Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Die deutsche Truppe versteht es, im geselligen Auftrag das tanzende Volk zum Saufen zu animieren. Das gelingt den Künstlern natürlich ohne Probleme.

Für uns schließt sich das Kapitel MPS Rastede 2024 viel zu früh. Wir kommen im nächsten Jahr gerne wieder und dann auch mindestens einen Tag mehr. So verpassen wir an den nächsten Tagen Szenegrößen wie Versengold, Saltatio Mortis, Subway To Sally, Feuerschwanz oder Tanzwut.