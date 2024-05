The Halo Effect: kündigen Headlinetour für Anfang 2025 an

The Halo Effect veröffentlichten ihr Debütalbum Days Of The Lost im August 2022 und entfesselten einen akustischen Ansturm von rasenden Riffs, donnernden Rhythmen und eindringlichen Melodien, die den Zeitgeist der Göteborg-Ära der 90er-Jahre einfingen und in ganz Europa die Charts stürmten: # Platz 1 in Schweden, Platz 3 in Großbritannien, Platz 6 in Deutschland, Österreich und Finnland und Platz 8 in der Schweiz.

Angeführt von den unverwechselbaren Growls von Mikael Stanne, der meisterhaften Gitarrenarbeit von Niclas Engelin, dem donnernden Bass von Peter Iwers, dem unerbittlichen Schlagzeugspiel von Daniel Svensson und den visionären Kompositionen von Jesper Strömblad, stürmten The Halo Effect die Szene mit einer Intensität, die den Zuhörern den Atem verschlug.

Es folgte eine ausgedehnte Europatournee mit Machine Head und Amon Amarth sowie alle großen Festivals in Europa.

Im März 2024 begleiteten The Halo Effect ihre Landsleute von Meshuggah auf deren Europatournee.

Nun ist es an der Zeit, ihre erste Headline-Tour in Europa für Anfang 2025 anzukündigen.

Die Fans können sich auf ein vollgepacktes Set mit Fan-Favoriten des Debütalbums freuen, aber auch auf einige neue Stücke, denn die Band arbeitet fleißig an ihrem neuen Album.

Special Guest auf dieser Tour sind die Industrial-Band und Labelkollegen Pain, die am 17. Mai ihr neues Album I Am veröffentlichen werden.

Und um dieses großartige Paket abzurunden, werden die Melo-Death-Shootingstars Bloodred Hourglass aus Finnland als Support dabei sein.

Halos Over Europe 2025

Special Guest: Pain

16.01. DK Copenhagen – Amager Bio

17.01. DE Hamburg – Markthalle

18.01. DE Cologne – Essigfabrik

19.01. NL Haarlem – Patronaat

21.01. UK Bristol – The Fleece

22.01. UK Glasgow – Slay

23.01. UK Wolverhampton – KK´s Steel Mill

24.01. UK Manchester – Manchester Club Academy

25.01. UK London – Electric Ballroom

26.01. BE Antwerp – Trix

28.01. FR Paris – Bataclan

29.01. DE Frankfurt – Batschkapp

31.01. DE Stuttgart – LKA Longhorn

01.02. DE Munich – Backstage

02.02. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

04.02. DE Berlin – Kulturbrauerei Kesselhaus

05.02. DE Leipzig – Hellraiser

06.02. AT Vienna – Arena Wien

07.02. HU Budapest – Barba Negra Blue Stage

08.02. CZ Brno – Sono Centrum

09.02. PL Warsaw – Progresja

Tickets: www.thehaloeffect.band

The Halo Effect sind:

Niclas Engelin | Gitarre

Jesper Strömblad | Gitarre

Mikael Stanne | Gesang

Peter Iwers | Bass

Daniel Svensson | Schlagzeug

The Halo Effect online:

https://www.facebook.com/thehaloeffectse

https://www.instagram.com/thehaloeffectse/