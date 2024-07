Bloodcrown: Veröffentlicht das Video zu „Other I“

Die schwedische Melodic-Death-Thrash-Metal-Band Bloodcrown hat das neue Video zu Other I veröffentlicht. Das Lied ist im neuen Album Sound Of Flesh And Bone enthalten, das am 26. Juli über Gruesome Records erscheint.

Seht euch das Video zu Other I hier auf YouTube an:

Bestellen euch Sound Of Flesh And Bone auf Bandcamp vor: https://bit.ly/3XJBWWK

Die Band erklärte zum neuen Song: „Other I ist ein Lied über die Begegnung mit dem anderen Selbst. Jenem Teil, den du nicht zeigst, von dem niemand sonst weiß. Wer bin ich, wenn niemand es sieht? Oft ist es der Teil von dir in deinem Inneren, für den du dich schämst, eine Stimme der Dunkelheit und manchmal eine Tat. Manchmal ist er dir so fremd, dass du ihn als eine andere Person betrachtest, aber er ist du, deine Dunkelheit.“

Das Album dreht sich um viele menschliche existenzielle Gedanken. Alles von Geisteskrankheiten, gesellschaftskritischen Verschwörungen, Befreiung aus der Sklaverei der sozialen Ordnung bis hin zu einem Kampf jenseits unserer physischen Welt. Eine echte Dunkelheit, die spirituell hinter den Kulissen herrscht.

Sound Of Flesh And Bone besteht aus elf Titeln mit einer Spielzeit von über 41 Minuten und wird Fans von Bands wie The Haunted, Terror 2000, At The Gates, Entombed und The Crown begeistern!

Sound Of Flesh And Bone – Tracklist:

1. When Wolves

2. Sword Cut

3. Other I

4. Sound Of Flesh And Bone

5. Hypnotized In Chains

6. Momentary

7. Paralysis

8. Purge

9. Obscenity

10. Evil Pandemic

11. Fire Of Resistance

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Das Artwork wurde von Marcio Blasphemator (Blasphemator Art) erstellt.

Musik und Texte: Bloodcrown

Aufnahmen und Mixing: von Rickard Gustafsson bei Scorched Noise Productions

Mastering: Ulf Blomberg bei Hoborec

Bandfoto: Rebecka Gustafsson

Logo: Barry Halldan

Bloodcrown sind:

Barry Halldan – Gesang

Johan Wold Ylenstrand – Gitarre, Bass

Rickard Gustafsson – Gitarre, Bass, Gesang

Jachin – Schlagzeug

Bloodcrown online:

Facebook

Instagram

Bandcamp