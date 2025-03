Uzziel: ergründen die Abgründe der menschlichen Psyche in ihrer neuen Single „Like A God“

Die Tiefen der menschlichen Psyche sind unergründlich und bleiben oft verborgen. Der nette Nachbar von nebenan, der Banker oder der Versicherungsmakler – sie alle könnten dunkle Geheimnisse in sich tragen. Genau dieses Thema greift Like A God auf, die neue Single der österreichischen Thrash- und Groove-Metal-Band Uzziel.

Like A God, das am 28.03.2025 über NRT-Records erschienen ist, beleuchtet die Abgründe eines sexualisierten Machtkomplexes, bleibt in seiner Interpretation jedoch bewusst offen. Während die Musik düstere menschliche Abgründe thematisiert, zeigt das begleitende Musikvideo eine andere Seite der Band: ein energiegeladener Tourmitschnitt, der Einblicke in den Alltag von Uzziel gewährt – von der Bühne bis hinter die Kulissen.

Mit der Neuaufnahme dieses Songs setzen Uzziel ihren musikalischen Weg konsequent fort. Nach Captured By Emptiness markiert Like A God einen weiteren Schritt ihres aktuellen Schaffens. Seit 2011 hat sich die Band einen festen Platz in der österreichischen und deutschen Metalszene erspielt, den sie nun mit ihrem überarbeiteten Songmaterial erneut antreten.

Die letzten beiden Jahre waren für die österreichische Metalband Uzziel ereignisreich. Während sie unermüdlich daran arbeiteten, ihren Backkatalog im Studio aufzuarbeiten und mit einem neuen Mix zu versehen, zogen sie das Publikum auf mehreren Live-Events in ihren Bann. So traten Uzziel unter anderem beim Blutfest von Debauchery in Wien auf, waren im Sommer 2023 beim Area 53 Festival in Leoben zu sehen und spielten im August desselben Jahres beim Kaltenbach Open Air, bevor sie die Studioarbeit fortsetzten. Das erste Ergebnis dieser Sessions wurde am 9. Februar 2024 mit der Neuauflage ihrer Single Captured By Emptiness in Ton- und Bildform der Öffentlichkeit präsentiert

Die Entstehungsgeschichte der Metal-Band Uzziel ist eng mit dem oberösterreichischen Micheldorf bei Wels verknüpft. Dort beschlossen im Jahr 2010 der Frontmann Mexx Uzziel und Gitarrist Jürgen „Hati“ Hartwagner, ein neues Kapitel in der Welt des Thrash Metal aufzuschlagen. Ihr musikalischer Aufstieg, der zunächst zögerlich begann und dann an Entschlossenheit gewann, mündete in einer Reihe von Demoalben und bemerkenswerten Festivalauftritten. Darunter waren Konzerte beim renommierten Kaltenbach Open Air und beim österreichischen Hellfest, die die Band in der Szene bekannt machten.

Schon mit ihrem ersten Demo Broken, das 2011 erschien, demonstrierten sie ihre musikalische Stärke und Vielseitigkeit. Der Name Uzziel, der im Hebräischen „Gott ist meine Stärke“ bedeutet, ist nicht nur ein Symbol für die musikalische Kraft der Band, sondern steht auch in Verbindung mit der biblischen Figur Uzziel, dem Onkel von Moses, der laut Bibel und der Tora von Gott beauftragt wurde, das jüdische Volk aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien.

Mit ihrem 2015 veröffentlichten Album Torn Apart gelang es Uzziel, sich einen festen Platz in der deutschsprachigen Metalszene zu sichern. Das Album zeichnet sich durch eine faszinierende Fusion aus düsterem Thrash Metal und Groove Metal mit Nu-Metal-Elementen aus, was ihren Sound einzigartig und unverwechselbar macht. Uzziel haben damit bewiesen, dass sie mehr als nur eine weitere Metal-Band sind; sie sind stets darum bemüht, die Grenzen des Genres zu erweitern und liefern das perfekte akustische Futter für Fans von Acts wie Pro-Pain, Enemy Inside oder auch Brimstone.

Im Jahr 2019 veröffentlichten Uzziel ihr zweites Langspielwerk This Fear in Zusammenarbeit mit Saol. Die Songs This Fear oder auch Konzerte mit Acts wie Sepultura in Wels, Debauchery oder Eisregen auf dem Winter Metal Storm wurden von der Metalszene wohlwollend aufgenommen und brachten Uzziel weitere größere Aufmerksamkeit über ihre Landesgrenzen hinaus ein.

Aufmerksam auf den kraftvollen Mix aus Thrash-, Groove- und Nu-Metal wurde auch das deutsche Independentlabel NRT-Records, mit dem Uzziel im Jahr 2022 einen langfristigen Plattenvertrag unterzeichneten. Uzziel spielten in Folge beim Area 53 Festival und beschlossen einen Neuanfang, im Rahmen dessen die originalen Alben aus den Shops entfernt werden und mit einem neuen Sound und Mix über NRT-Records in den folgenden Jahren neu aufgelegt werden.

Jürgen Hartwagner hat die Band zwischenzeitlich verlassen. Ohne ihn spielten Uzziel am 17. August 2023 erneut auf dem Kaltenbach Open Air Festival, worauf weitere Konzerte von und mit Uzziel folgten. So waren sie auf dem 10. Anniversary Festival der Metal Outbreak-Reihe zu sehen und wurden am 15. Oktober 2023 dazu eingeladen, die Jubiläumsshow von Debauchery in Wien mitzugestalten.

Das Jahr 2024 markierte für Uzziel einen Neustart. Mit der Neuveröffentlichung von Captured By Emptiness feierten die Oberösterreicher ihr Labeldebüt bei NRT-Records und präsentierten gleichzeitig eine überarbeitete Version des Originalvideos aus dem Jahr 2011. Für das Remastering zeichnete sich NRT-Records-Gründer Philipp Gottfried persönlich verantwortlich. Die Veröffentlichung am 9. Februar 2024 rückte Uzziel in ein neues Licht und vereinte kraftvoll Elemente aus Thrash Metal, Dark Metal, Groove Metal und Nu Metal. Sie bildete den ersten Schritt auf einem neuen Weg, der in der Wiederveröffentlichung ihres remasterten Backkatalogs und schließlich in ihrem dritten Studioalbum münden wird.

Kurz nach der Veröffentlichung von Captured By Emptiness waren Uzziel bei verschiedenen Live-Gelegenheiten zu erleben. So spielten sie am 28. Juni 2024 mit Elephants In Paradise und Crowheart im legendären Club WakUum, traten im November desselben Jahres beim Metal Outbreak Festival in Linz auf und eröffneten das Jahr 2025 mit einem Konzert im Replugged in Wien am 11. Januar. Dabei teilten sie sich die Bühne unter anderem mit den Cyber-Tech-Metallern Pulse.

Am 14. Februar waren Uzziel in Amberg (Bayern) gemeinsam mit den Heavy Metallern von Reaper’s Revenge zu sehen und präsentierten dabei ihre neue Single Like A God erstmals in ihrer aktuellen Version live. Am 12. April sind sie als fester Bestandteil des Stormrage Festivals zu erleben.

Mit der Veröffentlichung von Like A God heizen Uzziel die Vorfreude auf diese kommenden Konzerte weiter an.