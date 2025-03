Last Leaf Down: veröffentlichen mit „Overtrust“ zweite Single aus dem kommenden Album

Die Schweizer Alternative- und Shoegaze-Band Last Leaf Down, die zwischen Basel und Solothurn ansässig ist, wurde 2003 gegründet und begann ihre musikalische Reise mit einem dunklen Doom-Metal-Stil. Ein entscheidender Wendepunkt in ihrem Sound trat Ende 2007 mit dem Eintritt von Benjamin Schenk (Gesang, Gitarre und heutiger Hauptsongwriter) ein, der zusammen mit Sascha Jeger (Gitarre) die Band in Richtung Shoegaze lenkte.

Im Jahr 2014 unterzeichnete die Band einen Vertrag beim renommierten Label Lifeforce Records und veröffentlichte im November desselben Jahres ihr Debütalbum Fake Lights. Dieses Album wurde von Kritikern gelobt und als eine Reise beschrieben, die den Hörer in eine traumhafte Atmosphäre entführt.

Drei Jahre später, im März 2017, folgte das zweite Album Bright Wide Colder, das die Band weiter in der Shoegaze- und Post-Rock-Szene etablierte. In den folgenden Jahren trat Last Leaf Down auf bekannten Festivals in Deutschland auf, darunter das Wave-Gotik-Treffen, das Gloomar Festival und das Melting Sounds Festival.

Nach einer langen Pause von Veröffentlichungen kehrte die Band im Dezember 2024 mit der Single Silence zurück, die erste Auskopplung aus dem kommenden Album Weight Of Silence. Dieser ruhige, emotional aufgeladene Song spiegelt den charakteristischen Sound der Band wider, der als „traumhafter Shoegaze aus den Wäldern“ beschrieben wird, und markiert den Beginn einer neuen kreativen Phase. Die lange Durststrecke wurde keineswegs ungenutzt gelassen. Songwriter Benjamin Schenk experimentierte viel und ließ bewusst neue Ideen zu, um den spezifischen Sound der Band weiter voranzutreiben.

Mit Overtrust legen die Jungs aus der Schweiz nun nach und wollen so das Interesse an der neuen Scheibe wecken.

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Alternative Rock, Shoegaze und Post-Rock sowie ihrer unermüdlichen Leidenschaft für Musik setzt Last Leaf Down ihren Weg mit dem am 11. April 2025 erscheinendem Album Weight Of Silence fort. Die Band bereitet sich darauf vor, ihre Fans mit neuen Klängen zu begeistern.