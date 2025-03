Linkin Park: mit neuer Hymne „Up From The Bottom“

Die Euphorie über ihre triumphale Rückkehr ist noch nicht verhallt, da legen Linkin Park direkt nach: Ihre brandneue Single Up From The Bottom ist ab sofort über Warner Records erhältlich. Damit ebnen die Kalifornier den Weg für die Deluxe Edition ihres gefeierten Albums From Zero, die am 16. Mai erscheint. Diese erweiterte Version liefert drei brandneue Tracks, außerdem erscheint eine physische Edition mit fünf Live-Tracks, aufgenommen während ihrer unnachahmlichen Live-Shows.

Up From The Bottom entstand zwischen den Stationen ihrer gigantischen From Zero World Tour. Der Song kanalisiert die rohe Energie ihres Bühnencomebacks 2024 und bildet mit seinem markanten Klaviermotiv, verzerrten Riffs und treibenden Drums die perfekte Basis für das Duo Emily Armstrong und Mike Shinoda. Gemeinsam singen sie: „You keep me waiting down here so far below, staring up from the bottom, up from the bottom“. Der Track gipfelt in einer explosiven Bridge aus Turntable-Scratches, 808s und einer der prägnantesten Rap-Passagen von Shinoda – eine klangliche Fusion, die typisch für Linkin Park ist, aber mit einem frischen Twist daherkommt.

Dieser Adrenalinschub ebnet den Weg für From Zero (Deluxe Edition). Über die neue Edition sagt Shinoda: „Wir sind unglaublich dankbar für die Resonanz auf From Zero. Dieses neue Kapitel, unsere fortwährende Reise und die Verbindung zu unseren Fans hat alles übertroffen, was wir uns erhoffen konnten. Danke, dass ihr dabei seid.”

Unter den neuen Tracks der Deluxe Edition könnte sich Let You Fade mit seinen wuchtigen Gitarren, brutalen Drums und intensiven Lyrics schnell zum Fan-Favoriten entwickeln. Der dritte Track, Unshatter, entstand in der Frühphase der From Zero-Schöpfung und zeigt Armsbtrongs stimmliche Urgewalt, die laut Band „das Potenzial unserer Zusammenarbeit erahnen ließ“.

Diesen Winter starteten Linkin Park ihre gigantische From Zero World Tour mit unvergesslichen Shows von Mexiko über Tokio bis Jakarta. Im Laufe des Jahres 2025 wird die von Live Nation produzierte Tour die Band auf vier Kontinente führen. Die Vorfreude ist bereits jetzt groß: 15 Shows sind ausverkauft, darunter legendäre Veranstaltungsorte wie das Wembley-Stadion in London, das Stade de France in Paris und der TD Garden in Boston, wo aufgrund der enormen Nachfrage am 31. Juli ein zweiter Termin angesetzt wurde. Die Tournee geht bis Ende des Jahres und endet am 11. November in Brasilien. Bei ausgewählten Shows werden Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMafia und PvriS als Special Guests auftreten.

In Deutschland stehen Stadionshows in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt an, im Vorprogramm sind Architects (alle Shows) und JPEGMafia (Düsseldorf und Frankfurt) zu sehen. Hier die Termine im Überblick:

16. Juni | Heinz-Von-Heiden Arena, Hannover

18. Juni | Olympiastadion, Berlin

1. Juli | Merkur Spiel Arena, Düsseldorf

8. Juli | Deutsche Bank Park, Frankfurt

9. Juli | Deutsche Bank Park, Frankfurt (Zusatzshow)

Die komplette Tour-Route und Ticketinfos gibt es unter https://linkinpark.com/tour.

From Zero, das kürzlich bei den iHeartRadio Music Awards als „Rock Album of the Year“ ausgezeichnet wurde, liefert seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2024 einen Hit nach dem anderen ab. The Emptiness Machine hielt sich in Deutschland sagenhafte 11 Wochen auf Platz 1 der Singlecharts und avancierte international zum „erfolgreichsten Rocksong des Jahres 2024“. Der Nachfolger Heavy Is The Crown kam bis auf Platz 3. Das Album From Zero eroberte in 14 Ländern direkt die Spitze der Charts. In Deutschland belegte das Album drei Wochen lang Platz 1 der Charts, zudem platzierten Linkin Park als erste Band überhaupt drei Songs gleichzeitig in den Top 5 der Offiziellen Deutschen Single-Charts (The Emptiness Machine auf #1, Heavy Is The Crown auf #3, Two Faced auf #5). Dazu kamen euphorische Kritiken aus aller Welt, u. a. von Vulture, The Guardian, Kerrang!, NME, Associated Press, USA Today und vielen weiteren. Laut Billboard war Linkin Park die einzige Rockband, die 2024 die Marke von 2 Milliarden Streams überschritt.

Die Band – Mike Shinoda, Brad Delson, Dave „Phoenix“ Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong und Colin Brittain – meldet sich mit From Zero, ihrem ersten Album seit 2017, stärker denn je zurück.

From Zero (Deluxe Edition) Tracklist:

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

3. Cut the Bridge

4. Heavy Is the Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go

12. Up From The Bottom*

13. Unshatter*

14. Let You Fade*

* Zuvor unveröffentlicht

Über Linkin Park:

Angetrieben von musikalischem Erfindungsreichtum haben sich Linkin Park in den letzten 20 Jahren zu einer der meistverkauften Bands der Welt entwickelt. Ihr in den USA mit Diamond ausgezeichnetes Debütalbum Hybrid Theory (2000) ist das meistverkaufte Debütalbum des 21. Jahrhunderts (3x Platin in DE), der Nachfolger Meteora knüpfte nahtlos daran an und erreichte unter anderem Platz 1 in Deutschland, Großbritannien und den USA, wo es mittlerweile 8-fach mit Platin ausgezeichnet wurde (4x Platin in DE). Weltweit verkaufte sich der gesamte Katalog der Band über 100 Millionen Mal, dazu kommen zahlreiche Auszeichnungen und Preise wie 2 Grammys, 5 American Music Awards, 4 MTV VMA Awards, 10 MTV Europe Music Awards und 3 World Music Awards. Linkin Park spielten weltweit vor ausverkauften Stadien und waren Headliner bei internationalen Musikfestivals wie dem Download und Reading & Leeds in Großbritannien, Rock Am Ring / Rock Im Park in Deutschland, Rock In Rio In Portugal oder Summer Sonic in Japan. Als bisher erste und einzige westliche Rockband tourten sie mit fünf Stadionkonzerten durch China. Ihr 2017 erschienenes und mit Gold veredeltes Album One More Light markierte ihr fünftes #1-Album in den Billboard 200. Auch in Deutschland platzierte die Band fünf ihrer Studioalben an der Spitze der Charts. Im Jahr 2020 feierten Linkin Park das 20-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Debütalbums Hybrid Theory mit der Veröffentlichung eines umfangreichen Super-Deluxe-Boxsets (Platz 2 in DE), im vergangenen Jahr folgte die Meteora 20th Anniversary Edition, die in Deutschland und anderen Ländern Platz 1 der Charts erreichte und den in den Archiven der Band wiederentdeckten Song Lost enthielt. Die emotional aufgeladene Single wurde ursprünglich während der Sessions zu ihrem zweiten Studioalbum Meteora (2003) aufgenommen und erreichte nach ihrer Veröffentlichung im Februar 2023 Platz 5 der deutschen Singlecharts. Im April dieses Jahres erschien Papercuts, das erste Greatest Hits-Album mit Songs aus ihrer gesamten Karriere (Platz 2 in DE). Die Compilation enthält auch den bisher unveröffentlichten Archiv-Track Friendly Fire, der u.a. die US-Alternative-Rock-Charts anführte und ein Top-40-Erfolg in den deutschen Charts war. Im September gelang der Band mit The Emptiness Machine eine triumphale Rückkehr an die Spitze der Charts, so auch in Deutschland, wo der Song auf Platz 1 der Single-Charts einstieg und sich dort seit nunmehr 9 Wochen hält. Nun folgt mit From Zero das 8. Studioalbum von Linkin Park und ihr erstes seit sieben Jahren. Seit jeher nutzt die Band ihren Einfluss auch über die Musik hinaus und engagiert sich stark in Wohltätigkeits- und Hilfsaktionen, die dazu beitragen, unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. So hat Linkin Park im Laufe der Jahre Millionen von Dollar für die Opfer von Naturkatastrophen gesammelt. Linkin Park gehören zu den prägenden Bands der Musik- und Popkultur der letzten zwei Jahrzehnte.