Linkin Park: „From Zero World Tour Pop-Up Experience“ ist in vollem Gange

Nur wenige Tage nach ihrem aufsehenerregenden Live-Auftritt beim Finale der UEFA Champions League in München kehren Linkin Park im Rahmen ihrer From Zero World Tour für fünf ausverkaufte Stadionshows offiziell nach Deutschland zurück. Doch damit nicht genug: Parallel zu den Konzerten bringt Warner Music Central Europe die Linkin Park From Zero World Tour Pop-Up Experience in zehn deutsche Städte – und damit ein einmaliges Fan-Event direkt auf die Straße.

Im Zentrum der Aktion: ein eigens gestalteter Linkin-Park-Bus, der von Mitte Juni bis Anfang Juli durch die Republik tourt:

15.06. Hannover

16.06. Hannover

17.06. Berlin

18.06. Berlin

19.06. Leipzig

21.06. Dresden

23.06. Frankfurt

25.06. Mannheim

27.06. Ruhrgebiet

28.06. Ruhrgebiet

30.06. Düsseldorf

01.07. Düsseldorf

An jedem Halt entsteht zwischen 14 und 20 Uhr ein temporärer Treffpunkt für Fans – mit limitierten Sammlerstücken, exklusivem Merch und jeder Menge Goodies.

Was Fans vor Ort erwartet:

Exklusives Merchandise – Shirts, Hoodies, Caps und vieles mehr.

Die aktuelle Deluxe-Version von From Zero in einer besonderen Sammleredition: From Zero ( Deluxe Edition ) World Tour Exclusive Variant als zweifarbige

in einer besonderen Sammleredition: ( ) Exclusive Variant als zweifarbige Doppelvinyl in Transparent Clear und Red.

Tägliche Gewinnspiele mit wechselnden Preisen – darunter Konzerttickets für die ausverkauften Stadion-Shows, signierte Bandfotos oder vollgepackte Merch-Bundles.

Eine Fotobox, Lounge-Möglichkeiten und die Chance, mit anderen Fans ins Gespräch zu kommen – kurz: ein echtes Fan-Get-together.

Begleitet wird die Pop-up-Tour digital über linkinpark-bus.de. Dort finden Fans alle aktuellen Infos zum Standort des Busses und den jeweiligen Gewinnspiel

Highlights des Tages. Die genauen Standorte werden auf der Homepage bekannt gegeben.

Die Stadion Termine der From Zero World Tour in Deutschland:

📍 16. Juni – Heinz von Heiden Arena, Hannover

📍 18. Juni – Olympiastadion, Berlin

📍 1. Juli – Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

📍 8. Juli – Deutsche Bank Park, Frankfurt

📍 9. Juli – Deutsche Bank Park, Frankfurt (Zusatzshow)

Im Vorprogramm mit dabei sind die britischen Metalcore-Schwergewichte Architects (alle Termine) sowie der US-Rap-Avantgardist JpegMafia (in Düsseldorf und Frankfurt).

Die From Zero World Tour ist bereits seit Ende April in vollem Gange – und wird hierzulande mit der Pop-Up Experience auch abseits der Stadien zum Event.

