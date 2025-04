Linkin Park: haben neue Single „Unshatter“ veröffentlicht

Gestern haben Linkin Park den neuen Track Unshatter veröffentlicht, der ab sofort über Warner Records erhältlich ist. Es ist der nächste unveröffentlichte Song, der aus der Deluxe Edition ihres gefeierten Albums From Zero erhältlich ist, das am 16. Mai erscheint.

Von Anfang an gibt ein stampfender Groove den Takt für Unshatter vor. Verzerrte Gitarrenriffs und eine energiegeladene Produktion bilden den Rahmen für Mike Shinodas charakteristische Wortspiele und seinen präzisen Rhythmus. Er übergibt das Mikrofon an Emily Armstrong, deren kraftvoller Gesang den Refrain vorantreibt. „Unshatter war einer der ersten Tracks, die wir während der Aufnahmen zu From Zero geschrieben haben“, erklärt Shinoda. „Emilys kraftvoller Gesang in der Bridge war einer der Momente, die uns gezeigt haben, was wir gemeinsam erreichen können.“ Voller Emotionen und Energie hat der Song alles, was einen Linkin Park-Klassiker und zukünftigen Live-Favoriten ausmacht.

Es folgt auf Up From The Bottom, das bereits über 24 Millionen Streams auf Spotify und 16 Millionen Aufrufe des Musikvideos auf YouTube generiert hat. From Zero (Deluxe Edition) enthält drei brandneue Songs, und eine erweiterte physische Ausgabe wird fünf zusätzliche Live-Tracks enthalten, die während ihrer unvergleichlichen Live-Show aufgenommen wurden.

Als nächstes werden Linkin Park am 31. Mai in der Münchner Fußballarena die Kick-Off-Show des UEFA Champions League Finales headlinen, die von Pepsi® und UC3 präsentiert wird. Freut euch auf eine Setlist, die das Beste aus ihrem Vermächtnis, ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart repräsentiert.

