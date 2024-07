Calva Louise: veröffentlichen neues Musikvideo

Nach ihren elektrisierenden Auftritten beim Download Festival in Großbritannien und beim Vainstream Rockfest in Deutschland sowie ihrer US-Tour mit Vukovi haben Calva Louise ein brandneues Video zur aktuellen Single La Corriente veröffentlicht.

Die Band geht auf eine Headline-Tour durch das Vereinigte Königreich, die am 4. Juli im Bodega in Nottingham beginnt und am 11. Juli im Omeara in London endet. Außerdem werden sie auf dem 2000Trees (UK), Dynamo Metal Festival (Niederlande) und Burn It Down Festival (UK) spielen.

„In La Corriente geht es darum, vorgefertigten Meinungen und Urteilen zu entkommen und unsere Selbstwahrnehmung zu beeinflussen“, erklärt Jess Allanic. Übersetzt aus dem Spanischen bedeutet La Corriente die Flussströmung, kann aber auch im übertragenen Sinne bedeuten, dass man der Strömung von jemandem folgt. Allanic fügt hinzu: „Indem ich versucht habe, angenehm zu sein und mich anzupassen, habe ich in der Vergangenheit zugelassen, dass mich die Strömung von jemandem von meinem eigenen Selbst weggezogen hat, wodurch meine Meinungen untergraben wurden und ich mich schließlich gefangen fühlte, wenn ich mich ausdrücken wollte. Dieser Song bedeutet für mich, diese Macht zurückzugewinnen.“

Letzten Monat beendeten sie eine 5-wöchige US-Tour mit Vukovi und spielten auf den Festivals Sonic Temple und Welcome To Rockville in den USA. Über die Tour sagt die Band: „Mit Vukovi zu touren war eine der besten Erfahrungen, die wir je gemacht haben! Sie sind eine wunderbare Band und tolle Leute! Wir haben auch so viele tolle Orte gesehen und wunderbare neue Leute kennengelernt, die aus den ganzen USA angereist sind, um zu den Shows zu kommen! Wir hatten eine tolle Zeit und hoffen, dass wir das bald wieder machen können!“

Ihre erste Auskopplung Under The Skin wurde bereits von BBC Radio 1 gespielt und landete auf der Kerrang Radio Playliste. Große Unterstützung erfährt die Band auch durch die Magazine Rock Sound und Metal Hammer.

Under The Skin wurde gemeinsam von Allanic und Gareth McGrillen von Pendulum geschrieben und ist eine faszinierende Mischung aus Metal-Riffs, wirbelnden elektronischen Klängen und Allanics außergewöhnlicher Fähigkeit, zwischen ätherischem Gesang und dämonischem Geheul zu wechseln. Der Song ist eine atemberaubende Erzählung mit melodischen Wendungen. Der Song und das Video folgen einer komplexen Sci-Fi-Erzählung und sind die Einleitung einer konzeptionellen Storyline über die Charaktere und ihre Gegenspieler. Das Video ist ein unglaublicher Augenschmaus und wurde von Allanic mit VFX gedreht und bearbeitet.

Seht euch das Video zu La Corriente hier an:

Die britische Band ist wahrhaftig international, denn ihre Mitglieder kommen aus der ganzen Welt und haben in den letzten Jahren den britischen Underground aufgemischt, angetrieben von der kreativen Vision der gebürtigen Venezolanerin Jess Allanic (Gesang/Gitarre/Keyboard) zusammen mit dem Franzosen Alizon Taho (Bass/Backing Vocals) und dem Neuseeländer Ben Parker (Schlagzeug/Backing Vocals).

Calva Louise sind eine fesselnde Live-Band, die mit ihren jüngsten Auftritten ein neues Level erreicht hat. 2024 wird das Jahr von Calva Louise sein.