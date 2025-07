Calva Louise: neues Studioalbum „Edge Of The Abyss“ erscheint am 11.07.2025

Die Geschichte von Calva Louise ist fesselnd. Die Band, die sich aus verschiedenen Teilen der Welt – Venezuela, Neuseeland und Frankreich – zusammengefunden hat, fand in Großbritannien ihre Heimat und Gemeinschaft. Ihre vereinten Einflüsse und Erfahrungen schaffen einen unglaublichen Schmelztiegel der Musikalität, und mit Jess Allinacs fesselnder erzählerischer Vision haben sie etwas wahrhaft Einzigartiges geschaffen.

Ihr neues Studioalbum Edge Of The Abyss, das von Gareth McGrillen von Pendulum koproduziert wurde, erscheint am 11.07.2025 bei Mascot Records. Impeccable spielt 1994 und ist die direkte Fortsetzung von W.T.F.. Darin erlebt die Protagonistin Louise bizarre Ereignisse in ihrem Haus und wird von einem Gefühl der Angst erfasst, das Gefahr signalisiert: Jemand ist in ihrem Haus und verfolgt sie. Sie erhascht flüchtige Blicke auf das, was sie verfolgt hat: eine unheimliche Version ihrer selbst, ihr Double. „Es geht um das Gefühl der Ohnmacht, das auftritt, wenn wir uns in Situationen befinden, die wir nicht kontrollieren können“, sagte Jess Allanic.

Eine weitere energiegeladene Kollision aus Futurismus, Riffs, apokalyptischen Drums und eindringlicher Elektronik: Impeccable setzt die Reise in den Kaninchenbau fort und erzählt die Geschichte eines jungen Mannes namens Jonnie, der tödlich vergiftet wurde und keine andere Wahl hat, als tadellos zu handeln, um zu überleben. „Ich folge dir, wohin du auch gehst. Der Tod sprach zum Krieger, der nach einer Chance suchte. Ich folge dir, wohin du auch gehst. Er sagte zum Abgrund, am Rande des Lebens“, sehnt sich der Text hypnotisch.„Dafür muss er seinem Doppelgänger in eine andere Welt folgen, die Fraktalwelt, sonst wird ihn der Tod ereilen“, so die Band.„Jonnie muss schnell verstehen, wer sein Doppelgänger ist, und die Schwelle überschreiten, um sein Schicksal zu überwinden. Impeccable ist die direkte Fortsetzung von W.T.F. und erzählt die Geschichte der Hauptfigur Louise und ihrer Begegnung mit ihrem Doppelgänger.“

In The Edge Of The Abyss reisen Charaktere zwischen verschiedenen Dimensionen. Es gibt Menschen, die auf mysteriöse Weise Doppelgängern von uns ähneln – wie Schatten, die uns zu verfolgen scheinen, in Wirklichkeit aber mit uns kommunizieren wollen. Wer sind diese Wesen? Was wollen sie von uns? Wie können wir sie erreichen?

Die aktuelle Single Lo Que Vale – ins Englische übersetzt What Is Worth – ist der neueste, turbulente Teil des Albums nach Aimless – eine reflektierende Katharsis menschlicher Kommunikation. Die filmischen Science-Fiction-Videos zu den Album-Singles zeigen verschiedene Zeiten und Welten, in denen einige Charaktere Begegnungen mit ihren Doppelgängern haben. W.T.F. ist das Prequel der vorherigen Singles La Corriente und Under The Skin – Regie und VFX stammen alle von Jess.

Das Calva Louise-Projekt – sozusagen die Entstehungsgeschichte – lässt sich auf die zehnjährige Jess Allanic zurückführen, die in ihrem Zuhause in Guarenas, am Stadtrand von Caracas, Venezuela, zeichnete. Dort begann die Idee zu ihrer Geschichte über eine verborgene Welt, die mit unserer Welt verwoben ist.

Sie wuchs während der verheerendsten Wirtschafts- und Sozialkrise Venezuelas auf. Sie träumte von einem Leben in Großbritannien. Kurz vor ihrem 16. Geburtstag traf sie die mutige Entscheidung, mehr als 7.500 Kilometer von Caracas ins französische Rouen zu ziehen – weil es so nah an Großbritannien lag. Sie sollte in einem Kloster leben, wo sie von den Nonnen dafür gescholten wurde, dass sie in ihrem Schlafzimmer zu System Of A Down Gitarre spielte.

Nebenan war eine Schule im Stil von Hogwarts aus dem 17. Jahrhundert, wo sie Alizon Taho kennenlernte. Mit begrenzten Englischkenntnissen und ohne irgendjemanden zu kennen, reisten sie nach Großbritannien, um dort Konzerte zu geben. Dort lernten sie den neuseeländischen Schlagzeuger Ben Parker kennen. Sie nahmen jede Erfahrung, die sich ihnen bot, mitsamt den Konsequenzen, die diese mit sich brachten. Sie nahmen Jobs an, wohnten in Garagen, auf Sofas und bei „Freunden von Freunden“. Sie wurden ausgeraubt, betrogen und ausgenutzt und wohnten in 10-Pfund-Motels, die manchmal von Ratten umzingelt waren. Sie mussten oft sehr kurzfristig umziehen. „Ich hatte einen Koffer und meine Gitarre“, sagt Jess.

„Unser Album heißt Edge Of The Abyss, weil wir so leben. Ein Fehltritt und alles könnte auseinanderfallen“, sagt Jess. „Ich bin zweimal ausgewandert und hatte daher schon zweimal einen Kulturschock. Das tut jetzt etwas weniger weh, denn hier will ich sein. Ich kann nirgendwohin zurück“, sagt sie. Sie haben sich einen beeindruckenden DIY-Spirit und einen hervorragenden Ruf in der britischen Live-Szene erarbeitet – durch Auftritte bei Download und 2000Trees, einen Headliner-Auftritt auf der BBC Introducing Stage beim Reading and Leeds Festival sowie Tourneen mit Psychedelic Porn Crumpets, Razorlight, Boston Manor und Bloodywood. In den USA waren sie Co-Headliner mit Vukovi und spielten Festivals bei Welcome To Rockville, So What?, Sonic Temple, Riot Fest, SXSW und Shiprocked.

„Unsere Willenskraft stirbt nie, das ist es. Es war schwer, jeden Tag dazuzulernen, aber sieh dir unsere Freundschaft an. Wir sagen, sie ist wie der Weg des Kriegers“, ruft Jess.

Calva Louise sind Jess Allanic (Vocals/Guitar/Keyboard), Alizon Taho (Bass/Backing Vocals) und Ben Parker (Drums/Backing Vocals).