Diamond Head: neues Video zu „The Messenger – Live And Electric“

“The Messenger (Live At The Cambridge Corn Exchange) ist ein sehr aussagekräftiger Track mit viel Power. Es began in meinem Kopf als ich Cradle Of Filth live auf der 70,000 Tons Of Metal Cruise gesehen habe ” sagt Brian Tatler. “Die haben einen Song mit einem fantatsichen Groove gespielt und er hat mich an Tobacco Road von den Nashville Teens erinnert. Ich dachte mir, dass es brilliant ist und ich möchte auch mit so einem Riff kommen, der so einen Groove unterstützt und so kam ich zum The Messenger Riff. Wir haben es für das Album The Coffin Train aufgenommen und es live auf der 2022 UK Tour gespielt. Es hört sich live immer gut an, sogar neben den Diamond Head Klassikern The Prince und In The Heat Of The Night’. Und als wir uns dann das aufgenommene Material angehört haben, stellten wir fest, dass die Version, die wir in Cambridge gespielt haben, die stärkste war. . Heavy Metaaaaaaaal!”

Watch/Listen to the second single, The Messenger here – video by widely acclaimed visual arts icon, Costin Chioreanu.

Watch the previously released Helpless here – video by Jay Shredder.