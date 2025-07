Mötley Crüe & Dolly Parton: veröffentlichen neue Version von „Home Sweet Home“ und kündigen ultimative Hits-Kollektion an

Die Rocklegenden Mötley Crüe haben die Veröffentlichung vonFrom The Beginning, einer brandneuen Single-Sammlung angekündigt, die am 12.09.2025 via BMG erscheint, am selben Tag, an dem die legendären Rocker ihre mit Spannung erwartete 10-Show-Residency im Dolby Live im Park MGM in Las Vegas, NV beginnen werden.

From The Beginning ist die definitive Compilation von Mötley Crüe und zeichnet die geschichtsträchtige Karriere der Band von ihren Anfängen auf dem Sunset Strip in L.A. bis zu ihrem aktuellen Status als globale Rock-Titanen nach. Das Album enthält eine atemberaubende neue Version des Klassikers der Band: Home Sweet Home, neu interpretiert als ein zu Herzen gehendes Duett mit niemand geringerem als dem weltweit beliebten Superstar Dolly Parton.

Video Premiere Home Sweet Home:

Den Track gibt es hier:https://crue.lnk.to/HomeSweetHome

Album vorbestellen: https://crue.lnk.to/FromTheBeginning

Die neue Interpretation von Home Sweet Home feat. Dolly Parton bringt zwei Giganten zusammen und bietet eine kraftvolle Version ihres Hits von 1985. Um die positive Botschaft des Songs noch eindrucksvoller zu vermitteln, kommt ein Teil des Erlöses der Single Covenant House zugute, einer Organisation, die den Mitgliedern von Mötley Crüe am Herzen liegt. Covenant House bietet sichere Unterkunft, Mahlzeiten, Hoffnung und mehr, um obdachlosen Jugendlichen zu helfen.

Die Mitglieder von Mötley Crüe teilten in einem gemeinsamen Statement mit: „Home Sweet Home wurde erstmals 1985 als Single aus unserem Album Theatre Of Pain veröffentlicht. Dass eine Ikone wie Dolly Parton auf einem unserer Songs singt, der nicht nur uns, sondern allen Fans über die Jahre hinweg so viel bedeutet hat, ist ein Karrierehöhepunkt, der uns sehr viel bedeutet. Wir könnten nicht glücklicher sein, das 40-jährige Jubiläum von Home Sweet Home auf diese besondere Art und Weise zu feiern, und wir freuen uns, diese Version des Songs mit allen Dolly- und Mötley-Fans auf der ganzen Welt zu teilen.“

Und die Band fügt hinzu “Dass wir uns mit Dolly zusammenschließen konnten, um das Bewusstsein für obdachlose Jugendliche zu schärfen, und die erstaunliche Arbeit von Covenant House, macht es noch spezieller. Wir hoffen, dass euch diese Version genauso viel Spaß machen wird wie uns.

Dolly Parton sagt: Es war mir eine Ehre und eine Freude im Studio an Mötley Crüe’s Wiederveröffentlichung von Home Sweet Home zum 40ten Jubiläum zu arbeiten. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie mich gefragt habe, ob ich bei einem solchen Klassiker mitsingen möchte”.

Das offizielle Video zum Track ist eine Hommage an das klassische Originalvideo des Songs aus 1985 gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=U3Xw6Sm3lQY

Die Kollektion From The Beginning umspannt vier Jahrzehnte Crüe Hymnen, beginnend mit ihrer ersten globalen Single und dem MTV Video Live Wire und schlängelt sich bis hin zum Jahr 2024 mit dem Smash Hit Dogs Of War. Dazwischen liegen Hits und Fan-Favoriten, die das Rock-Genre und eine ganze Generation geprägt haben: Kickstart My Heart, Dr. Feelgood, Girls, Girls, Girls, Shout At The Devil, Smokin’ In The Boys Room, Wild Side und viele mehr.

Nicht zu vergessen, dass die Original Studioalben mehr als 100 Millionen Mal verkauft wurden und 10 Billionen Mal gestreamt wurden.

From The Beginning gibt es als Standard Audio und Dolby Atmos Audio. Die physischen Konfigurationen umfassen die Standard CD, ein 2LP Sets und eine 2LP exklusiv bei Amazon.

From The Beginning Tracklist: