Die kanadische Stadt Edmonton ist zumindest bei allen Eishockey-Fans durch die Oilers bekannt. Die Stadt beheimatet jedoch über eine Million Menschen und hat neben der einmaligen Natur auch noch vieles andere zu bieten. Ein Aushängeschild sind die Southern-Rocker von Black Stone Cherry. Authentisch, warmherzig und mit starken Rock-Riffs haben sich die vier Musiker in den letzten 25 Jahren in die Herzen der Genrefans gespielt. Die größten Erfolge feiern sie neben ihrer Heimat in UK. Dort sind sie absolute Chartstürmer, aber auch bei uns in Deutschland wächst die Fanbase immer weiter. Moderne Elemente greifen in Stadion-Rock und Post-Grunge-Elemente. Mit Celebrate bringen sie Anfang März eine kleine EP mit einer Spielzeit von 29 Minuten und acht Songs heraus, die wir uns direkt mal anhören wollen.

Starke Tracks und ein gelungenes Simple-Minds-Cover

Beim Opener Celebrate stehen Ben Wells und Chris Robertson an den beiden Gitarren im Fokus, die den Hörer sofort in die Session ziehen. Doch das ist nicht alles. Chris läuft auch am Mikrofon sofort heiß und wird von den donnernden Bassläufen von Steve Jewell getragen. Ebenfalls hörbar wohl fühlt sich John Fred Young am Schlagzeug. Ungezwungen agieren Black Stone Cherry und lassen jeden Schaffensdruck hinter sich. Celebrate wirft die Ketten ab und die Kanadier drehen harmonisch auf, um die Refrains stimmungsvoll zu zelebrieren. Etwas melancholischer agiert Deep. I’m Fine lässt die Cowboystiefel aufs Paket knallen, während Neon Eyes flink seine Kreise ins Kornfeld zieht. Die vier Männer arbeiten sich harmonisch durch die EP. Ein Höhepunkt ist das saucoole Don’t You (Forget About Me) Cover der Simple Minds mit der Unterstützung von Tyler Connolly von Theory Of A Deadman. Eine kurzweilige EP, die jedem Rocker Frühlingsgefühle beschert.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Black Stone Cherry – Celebrate in unserem Time For Metal Release-Kalender.