Avon: kündigen neues Album „Black On Sunshine“ mit offiziellem Album-Trailer an

Die Desert-Rock-Veteranen Avon veröffentlichen am 17. April ihr mit Spannung erwartetes drittes Studioalbum Black On Sunshine über Go Down Records. Parallel zur Ankündigung präsentierte die Band einen offiziellen Albumtrailer.

Avon vereint eine beeindruckende Riege an Desert-Rock-Größen. Am Schlagzeug steuert der legendäre Alfredo Hernández – bekannt für seine Arbeit mit Kyuss, Queens Of The Stone Age und Yawning Man – seinen unverwechselbaren Groove und die kraftvolle Energie der Wüste zum Album bei. Frontmann James Childs feierte zuvor Erfolge mit der britischen Rockband Airbus und arbeitete mit Geoff Barrow sowie „Philthy Animal“ Taylor zusammen. Sein Songwriting brachte ihm sogar eine Emmy-Nominierung für den Titelsong der Disney-Erfolgsserie Kick Buttowski ein. Am Bass komplettiert Charles Pasarell – tief verwurzelt in der Wüstenszene von Palm Springs – das klangliche Rückgrat, das Avons Sound prägt.

Black On Sunshine – Trackliste:

Black On Sunshine Awkwardness Spacebar Never In A Million Years Bandits Ninteen Bruises Super Furry Antidote Doorway Strangest Love Oblivion

Im Rahmen der Veröffentlichung werden Avon in diesem Frühjahr mit einer Reihe von Live-Shows in Großbritannien, Belgien, Deutschland, der Schweiz und Italien durch Europa touren:

April 24th – UK – Kicker, Portishead

April 25th – UK – Frog & Fiddle, Cheltenham

April 26th – UK – Old Ham Tree, Holt

April 28th – BE – tba, Brussels

April 29th – DE – Friday, Heidenheim

April 30th – CH – Horst Klub, Kreuzlingen

May 1st – IT – Velvet Corazon, Cervia, Ravenna

May 2nd – IT – HPS Fest, Bologna

May 3rd – IT – Damage Inc, Verona

May 4th – IT – Altroquando, Zero Branco, Treviso

May 5th – IT – Legend Club, Milano

May 6th – CH – Burning Sound Lab, La Chaux-de-Fonds

May 7th – DE – Rockjungfer, Arnstadt

May 8th – DE – Molle Hildberghausen

May 9th – BE – Cafe de Stam Paal

Avon sind:

Alfredo Hernández | Schlagzeug

James Childs | Gesang & Gitarre

June Kato | Bass

Avon online:

