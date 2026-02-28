Avon: kündigen neues Album „Black On Sunshine“ mit offiziellem Album-Trailer an

Die Desert-Rock-Veteranen Avon veröffentlichen am 17. April ihr mit Spannung erwartetes drittes Studioalbum Black On Sunshine über Go Down Records. Parallel zur Ankündigung präsentierte die Band einen offiziellen Albumtrailer.
Avon vereint eine beeindruckende Riege an Desert-Rock-Größen. Am Schlagzeug steuert der legendäre Alfredo Hernández – bekannt für seine Arbeit mit Kyuss, Queens Of The Stone Age und Yawning Man – seinen unverwechselbaren Groove und die kraftvolle Energie der Wüste zum Album bei. Frontmann James Childs feierte zuvor Erfolge mit der britischen Rockband Airbus und arbeitete mit Geoff Barrow sowie „Philthy Animal“ Taylor zusammen. Sein Songwriting brachte ihm sogar eine Emmy-Nominierung für den Titelsong der Disney-Erfolgsserie Kick Buttowski ein. Am Bass komplettiert Charles Pasarell – tief verwurzelt in der Wüstenszene von Palm Springs – das klangliche Rückgrat, das Avons Sound prägt.
Black On Sunshine – Trackliste:
- Black On Sunshine
- Awkwardness
- Spacebar
- Never In A Million Years
- Bandits
- Ninteen Bruises
- Super Furry Antidote
- Doorway
- Strangest Love
- Oblivion
Im Rahmen der Veröffentlichung werden Avon in diesem Frühjahr mit einer Reihe von Live-Shows in Großbritannien, Belgien, Deutschland, der Schweiz und Italien durch Europa touren:
April 24th – UK – Kicker, Portishead
April 25th – UK – Frog & Fiddle, Cheltenham
April 26th – UK – Old Ham Tree, Holt
April 28th – BE – tba, Brussels
April 29th – DE – Friday, Heidenheim
April 30th – CH – Horst Klub, Kreuzlingen
May 1st – IT – Velvet Corazon, Cervia, Ravenna
May 2nd – IT – HPS Fest, Bologna
May 3rd – IT – Damage Inc, Verona
May 4th – IT – Altroquando, Zero Branco, Treviso
May 5th – IT – Legend Club, Milano
May 6th – CH – Burning Sound Lab, La Chaux-de-Fonds
May 7th – DE – Rockjungfer, Arnstadt
May 8th – DE – Molle Hildberghausen
May 9th – BE – Cafe de Stam Paal
Avon sind:
Alfredo Hernández | Schlagzeug
James Childs | Gesang & Gitarre
June Kato | Bass
Avon online:
https://www.facebook.com/Avonband