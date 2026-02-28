Party.San Open Air 2026: das Line-Up für 2026 ist mit den letzten bestätigten Bands komplett

Das Line-Up für das Party.San Open Air 2026 ist nun komplett. Die Organisatoren konnten Moonspell, Alcest und Marduk verpflichten. Darüber hinaus ergänzen Iotunn, Schirenc Plays Pungent Stench, Panzerfaust, Gut Grindcore, Nail By Nail, Celeste sowie Death Worship das Programm. Zudem wurden die Tribute-Bands For Victory (Bolt Thrower) und Gorefunest (Gorefest) angekündigt.

Für 2026 sind schon einige hochkarätige Bands bestätigt, darunter: Testament, Amorphis, Hypocrisy, Firespawn, Hexvessel, Sorcerer, Fleshcrawl, Jungle Rot, Wolfbrigade, Murder Squad – und viele weitere (siehe Festivalposter). Alle Details findet ihr auf der offiziellen Festival-Website.

Das Party.San Metal Open Air ist das größte Extreme-Metal-Festival in Deutschland und gehört in der Szene zu den wichtigsten Open Airs Europas. Auch in diesem Sommer verspricht es, ein erneutes Spektakel für alle Fans von Black Metal, Thrash Metal, Death Metal und ihren Subgenres zu werden. Vom 06.08. bis 08.08.2026 wird der Verkehrslandeplatz Obermehler-Schlotheim in Thüringen, im Herzen Deutschlands, zum Mekka der teuflischen Klänge.

Nach dem Motto „Hell Is Here“ öffnet sich für drei Tage der Schlund zu Hölle und zieht Metalheads aus der ganzen Welt an. Das Festivalgelände liegt idyllisch inmitten des sogenannten „grünen Herzens“ von Thüringen und bietet die perfekte Kulisse für drei Tage voller energiegeladener Auftritte.

Für das Party.San Open Air 2026 können die Tickets ab 176,49 € erworben werden. Tickets gibt es HIER!