Avon: präsentieren das Video zur neuen Single „Super Furry Antidote“

Die Desert-Rock-Veteranen Avon sind zurück und bringen ein Stück Musikgeschichte mit. Die Band hat gerade das Video zu ihrer neuen Single Super Furry Antidote veröffentlicht, kurz vor ihrem mit Spannung erwarteten dritten Studioalbum Black On Sunshine, das am 17. April über Go Down Records erscheint.

Das Video zu Super Furry Antidote gibt es hier zu sehen:

„This song echoes James’ early days in California, when Black On Sunshine was indeed a band, and this track was one of its standards. It was first recorded in the UK with Portishead’s Geoff Barrow on drums at his studio in 2003. Until now, the song never saw a release, however the track stands the test of time and has found a new home with Avon„, sagt die Band.

Nach dem Erfolg von Mad Marco (2016) und Dave’s Dungeon (2018) setzt Black On Sunshine die Tradition der Band fort: ein dynamisches, prägnantes Songwriting, das melodische Tiefe mit ungezügelter Energie verbindet. Verwurzelt in der kalifornischen Wüste und doch furchtlos neue Klangwelten erkundend, vereint das Album psychedelische Rocktexturen, treibende Grooves und pure Wüstenenergie.

Mehr Informationen zu Avon und Ihrem kommenden Album Black On Sunshine findet ihr hier:

Avon online:

https://www.facebook.com/Avonband