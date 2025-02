Calva Louise: tauchen auf ihrer neuen Single „WTF“ weiter in ihr filmisches Universum ein und kommen als Support von Bloodywood auf große Europatournee

Nach ihrem bahnbrechenden Auftritt beim Shiprocked Festival in der vergangenen Woche neben Bands wie Parkway Drive, Nothing More, The Ghost Inside, Kid Kapichi und vielen mehr, sorgen sie mit ihrer neuen Single, die von Gareth McGrillen von Pendulum und Jess Allanic von Calva Louise produziert wurde, für einen fulminanten Start ins neue Jahr.

Sie werden Bloodywood auf ihrer Europatournee begleiten, die am 21. Februar in Kopenhagen, Dänemark, beginnt und durch Norwegen, Schweden, Polen, Deutschland, die Niederlande, Belgien, die Tschechische Republik, Österreich, Italien, die Schweiz und Frankreich führt und am 27.03.2025 in London, Großbritannien, endet.

Das Video spielt im Januar 1994, und WTF stellt die Protagonistin Louise vor, die in ihrem Haus bizarre Dinge erlebt. In der Welt, die bereits in den vorherigen Calva Louise Singles beschrieben wurde, verspürt Louise ein Gefühl des Grauens, das ihr Gefahr signalisiert: Jemand ist in ihrem Haus und verfolgt sie.

Sie erhascht flüchtige Blicke auf das, was sie verfolgt: eine unheimliche Version von sich selbst, ihr „Double“. Wir folgen ihr, als sie mit Schrecken und Mut eine Art Fehler in der Realität erlebt: Die reale Welt ist nicht so, wie sie ihr erzählt wurde. Als sie sich diesen Umständen anpasst, nimmt sie freiwillig Kontakt mit ihrem Doppelgänger auf und ruft: WTF!

Jess Allanic sagt über den Song: „WTF handelt von dem Gefühl der Ohnmacht, das auftritt, wenn wir uns in Situationen befinden, die sich unserer Kontrolle entziehen. Selbst wenn wir stoisch oder positiv sind, reicht das nicht aus, um den Herausforderungen, die uns gestellt werden, standzuhalten und sie zu bewältigen, aber gleichzeitig wollen wir auch nicht völlig aufgeben. Der Song handelt von diesem Schwebezustand des Auseinanderfallens, ohne dem Nihilismus zu verfallen. Es ist ein wütender Schrei an alle Mächte, die zuhören und fragen: „WTF am I meant to do?“

2024 war ein großes Jahr für die Band, in dem sie mit Vukovi durch die USA tourten und Festivalauftritte bei Welcome to Rockville, So What? und Sonic Temple hatten. Sie legten phänomenale Auftritte beim Download Festival (UK), 2000Trees (UK) und Vainstream Rockfest (Deutschland) hin – ganz zu schweigen von einer atemberaubenden UK-Headline-Tour.

Wieder einmal führt Allanic Regie, schneidet und macht die VFX für das Video. WTF ist mit der vorherigen Single La Corriente verknüpft, wobei die beiden in die Geschichte von Under The Skin eingebunden sind. Über die Songs sagt Allanic: La Corriente ist indirekt Teil der Fortsetzung von Under The Skin, da der Beginn des Prequels im Jahr 1994 stattfindet: der Tag, an dem der junge Jonnie zustimmen muss, Lehrling eines Kommandanten aus der Fraktalwelt zu werden. La Corriente findet bei der Show statt, bei der sein Schicksal besiegelt wird, und gibt den Ton für die Geschichte an, die sich auf WTF entfaltet.“

European Tour With Bloodywood:

23.02.2025 Oslo, Norway – John Dee

24.02.2025 Stockholm, Sweden – Debaser

25.02.2025 Malmo, Sweden – Plan B

27.02.2025 Warsaw, Poland – Proxima

28.02.2025 Berlin, Germany – Huxleys

02.03.2025 Hamburg, Germany

03.03.2025 Amsterdam, Netherlands – Melkweg

05.03.2025 Antwerp, Belgium – Trix

06.03.2025 Cologne, Germany – Live Music Hall

07.03.2025 Frankfurt, Germany – Batschkapp

08.03.2025 Stuttgart, Germany – Longhorn

09.03.2025 Leipzig, Germany – Täubchenthal

11.03.2025 Prague, Czech Republic – Roxy

12.03.2025 Munich, Germany – Backstage Werk

14.03.2025 Vienna, Austria – Gasometer

15.03.2025 Milan, Italy – Teatro Principe

16.03.2025 Zurich, Switzerland – Komplex 457

17.03.2025 Lyon, France – La Rayonne

19.03.2025 Paris, France – Bataclan

20.03.2025 Lille, France – L’Aeronef

22.03.2025 Birmingham, UK – Institute

23.03.2025 Glasgow, UK – SWG3 Galvanizers

25.03.2025 Manchester, UK O2 Ritz

26.03.2025 Bristol, UK – O2 Academy

27.03.2025 London, UK – O2 Kentish Town Forum