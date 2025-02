Voidfallen: haben neues Album „The Rituals Of Resilience“ veröffentlicht

Gestern feierten die finnischen Melodic Death Metal-Schwergewichte Voidfallen die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Studioalbums The Rituals Of Resilience, das ab sofort via Noble Demon erhältlich ist! Das Album findet ihr hier: https://music.nobledemon.com/rituals

Das ursprünglich 2019 von den Gitarristen Tommi Kangaskortet und Henri Vuorenmaa gegründete Zwei-Mann-Projekt hat sich inzwischen zu einer kompletten Band entwickelt, die ihre kraftvollen Kompositionen auf der Bühne zum Leben erweckt. Ihr Debütalbum The Atlas Of Spiritual Apocalypse, welches 2021 veröffentlicht wurde, etablierte die Band als eine Kraft, mit der man in der Melodic Death Metal Szene rechnen kann. Mit The Rituals Of Resilience setzen Voidfallen nun zu einem vernichtenden Schlag an, der ihren Sound in neue Höhen hebt.

Um die Intensität von Voidfallen zu erleben und direkt in ihren Sound einzutauchen, solltet ihr euch das Video zu Pyre Of Vengeance ansehen:

„Pyre Of Vengeance setzt einen Standard für das, was zu erwarten ist“, kommentieren Voidfallen. „Es ist ein energiegeladener, aber dynamischer Song, der sich vor dem finnischen Melodic Death Metal der frühen 2000er Jahre verbeugt und gleichzeitig den Voidfallen-Sound beibehält. Der Song handelt von Widerstandsfähigkeit und davon, dem treu zu bleiben, was man für richtig hält.“

The Rituals Of Resilience Tracklist:

1. Threads Of Blood

2. The Original Wound

3. Hymn For The Fallen

4. Starved Of Martyrs

5. Tread With The Ghosts

6. From The Towers Of Ivory

7. Ritual Of Resilience

8. Pyre Of Vengeance

9. Branding Of Souls

10. The Mourning Shores

Voidfallen Line-Up:

Lauri Honkola: Vocals

Henri Vuorenmaa: Guitars

Tommi Kangaskortet: Guitars

Lauri Myllylä: Bass

Mika Lumijärvi: Drums

Info:

https://www.facebook.com/voidfallenofficial

https://www.instagram.com/voidfallenofficial/

https://voidfallen.bandcamp.com/