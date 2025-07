Calva Louise – Edge Of The Abyss

Calva Louise veröffentlichten am 11.07.2025 ihr neues Album Edge Of The Abyss über Mascot Records. Die internationale Band mit Wurzeln in Venezuela, Neuseeland und Frankreich lebt inzwischen in Großbritannien. Ihre Musik verbindet Punk, Metal und Elektro in einem filmischen Sci-Fi-Universum. Für die Londoner Formation ist es das bereits vierte Studioalbum und das Interesse konnte mit jeder Veröffentlichung deutlich gesteigert werden. Kaum verwunderlich, dass sie bereits beim renommierten Label Mascot Records angekommen sind. Die neuen elf Kompositionen strotzen nur so vor Power und lassen keine Möglichkeit aus, um kräftige Seitenhiebe zu verpassen.

Sängerin Jess Allanic, die während der Krise in Venezuela aufwuchs, wanderte über Frankreich nach Großbritannien aus. Die Band durchlebte viele Herausforderungen, was sich auch im Titel des Albums widerspiegelt: Edge Of The Abyss – der Rand des Abgrunds. Calva Louise haben sich durch Live-Auftritte auf großen Festivals und Touren mit namhaften Bands einen starken Ruf in der Szene aufgebaut. Die Facetten reichen von Growls, über Screams und Clean Vocals von Jess Allanic, und zaubern den Newcomern viele Gesichter auf die verschwitzte Haut. Mit dem Trio Tunnel Vision, W.T.F und Aimless legen sie ihren Grundstein für den persönlichen Abgrund. Es folgen weitere spannende Tracks wie Impeccable oder The Abyss. Im Kopf bleibt aber Hate In Me, der absolute Höhepunkt der Platte. Genie und Wahnsinn gehen hier Hand in Hand durch die gut dreieinhalb Minuten. Wuchtig, mit vielen Handschriften und aggressiven Nu Metal Methoden bestückt, lassen sie keinen Stein auf dem Anderen stehen. Eine beachtliche Soundkulisse, die mit Under The Skin abgeschlossen wird. Teilweise sehr glatt, machen es die deftigen Explosionen immer wieder spannend. Edge Of The Abyss ist ein Album, das man in keine Schubladen stecken kann.

