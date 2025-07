Adam Angst: gehen im Oktober auf Headline-Tour „Gibt Noch Karten An Der Abendkasse!“

Adam Angst hatten Ende 2023 ihr drittes Album Twist veröffentlicht, stiegen damit in die Top 20 der Albumcharts ein, spielten eine Tour mit den Donots, beendeten dann ihre eigene Tour im ausverkauften Kölner E-Werk vor 2.000 Besucher*innen, waren in den Sommern zu Gast bei Festivals wie Hurricane / Southside, Vainstream, Rock Am Ring / Rock Im Park und vielen mehr, kollaborierten mit Das Lumpenpack für die Single Kruppstahl, Baby, die bereits millionenfach gestreamt wurde, und bei gemeinsamen Konzerten auch live aufgeführt wurde, und bewiesen sich zuletzt mit der Single Schmerz als Orakel, das die Causa „unser unproblematischer neuer Bundeskanzler“ zwei Jahre vor Eintritt bereits vertonte,

… Also DIESE Band hat seit dem Frühjahr 2024 quasi keine Headline-Konzerte gespielt?!

Was soll man sagen: So ist es, und so darf es nicht bleiben.

Im Oktober 2025 gehen Adam Angst auf Tour mit Titel Gibt Noch Karten An Der Abendkasse!, was sich, schaut man sich die Konzerthistorie der Band mal genauer an, vielerorts als glatte Lüge herausstellen dürfte. Tickets sind ab Donnerstag, dem 17.07.25, ab 12:00 Uhr unter www.arschlochreisen.de (oder, wer weniger vulgär tippen möchte: www.ghvc-shop.de), erhältlich. Vor dem Tourstart spielt die Band noch bei einigen Sommerfestivals.

Adam Angst – Gibt Noch Karten An Der Abendkasse! – 2025

16.10. Kiel, Die Pumpe

17.10. Chemnitz, AJZ Talschock

18.10. Potsdam, Waschhaus

19.10. Leer, Zollhaus

23.10. Kassel, Färberei

24.10. Kaiserslautern, Kammgarn

25.10. Gütersloh, Crossnight

26.10. Düsseldorf, Zakk

Tickets ab 17.07.25, 12:00 Uhr

Adam Angst – Festivals 2025

26.07. Viersen, Zur Wilden Hilde

02.08. Hannover, Fährmannsfest

30.08. Wolfshagen, Rock Am Beckenrand

05.09. Obererbach, Pell Mell Festival