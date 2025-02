Adam Angst: veröffentlichen „prophetischen“ Song „Schmerz“ von 2023 zur Bundestagswahl

Manchmal wird die Kunst von der Realität eingeholt: 2023 veröffentlichen Adam Angst auf ihrem Album Twist einen countryesken Protest-Song mit dem Namen Schmerz – Schaut man nun auf die zu erwartenden Ergebnisse der Bundestagswahl am kommenden Sonntag, möchte man meinen, dass Sänger und Texter Felix Schönfuss damals in die Kristallkugel geblickt hat.

Denn nicht nur prangt der Titel im gleichen Kontext unter anderem auf dem Spiegel-Cover und zahlreichen Sharepics auf Social Media, auch wurde das besungene „Blumenpflücken am rechten Rand“ erst kürzlich wieder ganz anders aktuell. Für die Band stand schnell fest: Der Song hat aktuell nichts in der Schublade verloren.

Heute veröffentlichen Adam Angst deshalb ein Musikvideo zu Schmerz, einen Kommentar der Band dazu findet ihr weiter unten.

„Im November 2023 veröffentlichten wir unser drittes Album Twist mit elf Songs.

Einer davon war Schmerz.

In einer Nacht- und Nebelaktion haben wir den Song aus der Schublade befreit und mit Sven Int-Veen dieses tolle Video gedreht. Möglicherweise hat er uns Legosteine in die Schuhe gesteckt, um das Beste aus uns rauszuholen.

Damals schien es noch nicht so wahrscheinlich, dass der Kettenhund der CDU doch noch mal zum Kanzlerkandidaten gekrönt wird. Hin und wieder brauchte die konservative „Mitte“ nur eine spitze Zunge, „die es endlich mal ausspricht“ und von der man sich notfalls immer noch distanzieren kann. Doch im aktuellen politischen Klima werden mittlerweile Dinger durchgewunken, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären.

Wer mit vollem Bewusstsein eine Mehrheit mit der AfD sucht, darf niemals einen Regierungsauftrag bekommen.

Am Sonntag, dem 23.02., ist Bundestagswahl und wir bitten euch aus vollem Herzen, von eurem Wahlrecht Gebrauch zu machen und der Welt zu zeigen, dass die Mehrheit dieses Landes weiterhin die Verantwortung dafür trägt, so etwas wie 1933 nie wieder geschehen zu lassen.

Die Probleme sind komplex. Einfache Lösungen sind Luftschlösser. Und Rechtspopulisten bieten euch genau das. Lasst euch nicht verarschen, lest deren Wahlprogramme und versteht, wie scheißegal ihr denen seid.

Wir wählen #unrechts.

Danke & LG“

Adam Angst – live:

11.04. Hamburg, Kampnagel Zeit Stiftung

17.05. Visbek, Visbek rockt

06.06. Adenau, Rock am Ring

08.06. Nürnberg, Rock im Park

14.06. CH – Interlaken, Greenfield

26.07. Viersen, Zur Wilden Hilde

02.08. Hannover, Fährmannsfest

29./30.08. Wolfshagen, Rock am Beckenrand

Der Text zu Schmerz:

Mein Herz. Ein Schmerz.

War das bei Lanz etwa ein Scherz?

Nur rein rechtlich sag ich deinen Namen nicht.

Du hast gefightet bis zum Unteroffizier.

Dann war dein Knie im Arsch. Goodbye, Bundeswehr.

Du konntest immer schon labern ohne Luft zu holen.

Das soll sich endlich alles lohnen, doch erst…

zeigt dir die Partei, was es heißt, eine Geheimwaffe zu sein

Wer hoch will, braucht Eier bis zum Mond.

In der Mitte ist für uns grad nix zu holen.

Das hier ist Alarmstufe Rot!

Gleich neben deinem Grammophon,

da steht ein rotes Telefon

mit Leitung zur Zentrale nach Berlin.

Und am anderen Ende brüllt ein Herr:

„In Deutschland herrscht bald Linksverkehr!

Ihr Flug ist schon gebucht auf morgen früh.

Das war beim letzten Mal so schön.

Hau nochmal einen raus fürs Team.

Niemand kriegt das besser hin als Sie.

Bitte nur noch dieses eine Mail! It’s time to get on Kamera.

Irgendwas mit Paschas wäre toll!

So wie beim letzten Mal“

Oh, oh, oh, dieser Schmerz…

Du hast dich totgebuckelt und dich nie beschwert.

Nur dein Vorsitz blieb dir bisher verwehrt.

Wolltest für immer gehen in dein Haus am Tegernsee,

doch bald schon werden sie auf der Matte stehen, denn…

Du kannst in Krisenzeiten durch die Schieße reiten,

stößt in Gefilde vor, die kaum wer zu betreten wagt.

Nimmst die Leute mit, über die hier niemand spricht.

Alles wieder schick.

Ein Privileg und echt ein Glück,

dass Wahlen geheim sind.

Gleich neben deinem Grammophon,

da steht ein rotes Telefon.

Freunde brauchen dich jetzt in Berlin.

Und wahrscheinlich noch in hundert Jahren wirst du von ihnen ausgegraben.

Gibt halt keine bessere Idee.

Bei Kreislauf nimmst du Doppelherz, für Shitstorms einen Friesennerz.

So läuft es halt im kalten West-Berlin.

Dann dafür bist du halt bekannt,

pflückst Blumen gern am rechten Rand.

Wo nehmt ihr die Stimmen denn sonst her?

Du bist befreit von Schmerz…