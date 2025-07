Drain: veröffentlichen neue Single mit Video „Stealing Happiness From Tomorrow“

Die Hardcore- und Metal-Band Drain aus Santa Cruz bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums … Is Your Friend vor und meldet sich heute mit einer neuen Single und einem Video zurück: Stealing Happiness From Tomorrow. Der vierminütige Track vermischt rasanten Hardcore mit fetten, groovigen Metal-Breakdowns und hymnischen, mitsingbaren Shouts, die nach einem Live-Setting verlangen. Das dazugehörige Video zeigt die Band auf Tour, wo sie die meiste Zeit verbringt, allerdings ohne ihren Gründungsschlagzeuger Tim Flegal. Der Schlagzeuger, der die Band vor elf Jahren gegründet hat, hat noch nie eine Show verpasst, musste aber die letzten Shows aussetzen, da er zu Hause gegen Krebs kämpft. Der Song folgt auf Nights Like These, dessen Video die Band im Jahr 2055 zeigt (mit den Vätern und Onkeln der Band als älteren Drain).

Mit ihrem dritten Album und dem zweiten für Epitaph Records, …Is Your Friend, hatten Drain vor allem zwei Ziele vor Augen: Ihre essenzielle Live-Essenz auf Platte zu bannen und neue Songs zu schreiben, die ihre nächsten Shows noch verrückter machen. Ihre vorherigen Alben wurden geschrieben, bevor Drain das ganze Jahr über auf Tour waren, und sie verbrachten die letzten paar hundert Nächte auf der Bühne damit, sich zu merken, auf welche Songs ihre Fans am besten reagieren. …Is Your Friend ist darauf ausgelegt, die Fähigkeit des Publikums, sich selbst zu verlieren, zu maximieren. Die 10-Song-Tracklist enthält die härtesten Mosh-Parts, die eingängigsten Refrains, die leckersten Thrash-Riffs und die am meisten schreienden Texte, die Drain je geschrieben haben. Produzent Jon Markson (The Story So Far, Drug Church, One Step Closer) hat das gesamte Album live aufgenommen – 100% Echtzeit-Schlagzeug, kein Metronom, kein programmierter Mist. Es klingt so, wie Drain immer klingen sollten: knackig, zackig, lebendig.

…Is Your Friend Tracklist:

1. Stealing Happiness From Tomorrow

2. Living In A Memory

3. Scared Of Everything And Nothing

4. Nothing But Love

5. Can’t Be Bothered

6. Loudest In The Room

7. Nights Like These

8. Who’s Having Fun?

9. Darkest Days

10. Until Next Time…

Über Drain

Drain – Frontmann Sammy Ciaramitaro, Gitarrist Cody Chavez und Schlagzeuger Tim Flegal – gründeten sich 2014 und schlugen ihre Zähne in der fruchtbaren DIY-Hardcore-Szene von Santa Cruz aus. Die COVID-Sperre konnte ihr Debüt California Cursed aus dem Jahr 2020 nicht davon abhalten, Wellen zu schlagen, und der Nachfolger Living Proof aus dem Jahr 2023 schlug in der Hardcore-Szene ein wie ein kalifornischer Strand während der Hurrikan-Saison – ein sintflutartiger Klassiker. Seitdem haben Drain Hunderte von Shows auf der ganzen Welt absolviert: Sie waren Headliner auf Festivals, gingen mit ihren Freunden und Helden auf Tour und spielten sogar in Arenen mit Blink 182. Egal, ob sie für Pop-Punk-Jukeboxen wie Neck Deep eröffnen oder die Bühnenfackel von Terror übernehmen, Drains einziges Ziel ist es, die Menge zum Ausrasten zu bringen.