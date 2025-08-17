Drain: haben neue Single „Who’s Having Fun“ mit Musikvideo veröffentlicht

Die Hardcore-Institution Drain aus Santa Cruz hat Who’s Having Fun? aus ihrem kommenden neuen Album …Is Your Friend veröffentlicht, das am 7. November über Epitaph erscheint.

Auf Who’s Having Fun? singt Sammy Ciaramitaro, begleitet von jeder Menge Shredding, das schließlich in Ciaramitaros charakteristischen Growls gipfelt. Der neue Song wird außerdem als limitierte Auflage auf 7’‘ Vinyl über Flatspot erhältlich sein.

Claramitaro erklärt:

„Who’s Having Fun? ist Sommermusik, die dafür geschrieben wurde, an einem schönen sonnigen Tag mit Freunden im Auto bei heruntergekurbelten Fenstern laut gespielt zu werden. Das passiert, wenn man einfach Musik schreibt, die einen glücklich macht, und sich nicht darum kümmert, in eine Schublade zu passen oder die Genre-Kriterien anderer zu erfüllen. Drain wir immer machen, was wir wollen. Das war der erste Song, den wir für dieses Album geschrieben haben – am Anfang war es ein ziemlich einfacher Punkrock-Song, aber wir haben immer wieder kleine Details und Effekte hinzugefügt und plötzlich hatten wir einen knallharten Song, der wirklich alles verkörpert, was Drain ausmacht. Dieser Song kann über alles handeln, was man will – aber ich denke, wenn man nach der Wahrheit im Leben sucht, ist es eine gute Faustregel, sich zu fragen: Who’s Having Fun? Hoffentlich bist du es.“

Für das dazugehörige Video unter der Regie von Ryan Baxley (Green Day, Fidlar) hat sich die Band, die als Liebhaber der freien Natur bekannt ist, im Wald, vor einer unglaublich schönen Meereslandschaft mit vorbeiziehenden Wolken und auf einer Vespa niedergelassen. Der Track folgt auf Stealing Happiness From Tomorrow und Nights Like These, dessen Video die Band im Jahr 2055 zeigt (mit den Vätern und Onkeln der Bandmitglieder als ältere Drain-Mitglieder). Die drei bisher veröffentlichten Singles werden alle auf dem neuen Album von Drain zu finden sein!

Mit ihrem dritten Album in voller Länge und ihrem zweiten für Epitaph Records, …Is Your Friend hatten Drain zwei Hauptziele vor Augen: ihre typische Live-Essenz auf der Aufnahme einzufangen und neue Songs zu schreiben, die ihre nächsten Shows noch verrückter machen würden. Ihre vorherigen Alben wurden geschrieben, bevor Drain das ganze Jahr über auf Tour waren, und sie verbrachten die letzten paar hundert Nächte auf der Bühne damit, sich zu notieren, auf welche Songs ihre Fans am besten reagieren. …Is Your Friend ist darauf ausgelegt, das Publikum maximal aus dem Häuschen zu bringen. Die 10 Songs umfassende Trackliste enthält packende Mosh-Parts, eingängige Refrains, Thrash-Riffs und schreiende Texte. Produzent Jon Markson (The Story So Far, Drug Church, One Step Closer) hat das gesamte Album live aufgenommen – 100 % Echtzeit-Schlagzeug, kein Metronom, kein programmierter Mist. Es klingt so, wie Drain immer klingen sollten: knackig, kantig, lebhaft.

…Is Your Friend Tracklist:

1. Stealing Happiness From Tomorrow

2. Living In A Memory

3. Scared Of Everything And Nothing

4. Nothing But Love

5. Can’t Be Bothered

6. Loudest In The Room

7. Nights Like These

8. Who’s Having Fun?

9. Darkest Days

10. Until Next Time…

Über Drain

Drain – Frontmann Sammy Ciaramitaro, Gitarrist Cody Chavez und Schlagzeuger Tim Flegal – wurden 2014 gegründet und sammelten erste Erfahrungen in der fruchtbaren DIY-Hardcore-Szene von Santa Cruz. Der COVID-Lockdown konnte ihr Debütalbum California Cursed aus dem Jahr 2020 nicht davon abhalten, Wellen zu schlagen, und der Nachfolger Living Proof aus dem Jahr 2023 traf die Hardcore-Szene ebenfalls mit voller Wucht. Seitdem haben Drain Hunderte von Shows weltweit gespielt: Sie waren Headliner auf Festivals, nahmen ihre Freunde und Helden mit auf Tour und spielten sogar mit Blink-182 in Arenen. Egal, ob sie als Vorband für Pop-Punk-Jukeboxen wie Neck Deep auftreten oder die Stage-Dive-Fackel von Terror übernehmen, das einzige Ziel von Drain ist es, das Publikum zum Ausflippen zu bringen.