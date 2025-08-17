NLA: veröffentlicht explosiven neuen Song „Falling Down“

Die Hardcore-Band NLA (No Longer Alive) meldet sich mit voller Wucht zurück: Ihr neuer Song Falling Down ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Mit einer kompromisslosen Mischung aus Hardcore, Metal und Alternative liefert die Band ein intensives Klanggewitter aus brachialen Riffs, druckvollen Shouts und atmosphärischen Melodien. Inhaltlich setzt sich Falling Down mit inneren Kämpfen, Selbstzerstörung und dem schwierigen Weg zur Selbstbefreiung auseinander – ein Soundtrack zwischen Chaos und Katharsis.

NLA hat sich in der Szene von Tampa durch rohe Energie und explosive Liveshows einen Namen gemacht. Mit Falling Down präsentiert die Band einen gereiften Sound und schlägt gleichzeitig ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf.

„Dieser Track handelt davon, mental und emotional den Tiefpunkt zu erreichen – und sich Stück für Stück wieder hochzukämpfen“, erklärt die Band. „Es ist roh, echt und trifft mitten ins Herz.“

Falling Down ist jetzt auf Spotify, Apple Music, YouTube und allen weiteren Plattformen verfügbar.