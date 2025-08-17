Reject The Silence: veröffentlichen neuen Song „Not Looking For“

Die US-amerikanische Hard-Rock/Metal-Band Reject the Silence hat ihren neuesten Song „Not Looking For“ veröffentlicht. Es ist die erste Veröffentlichung in der aktuellen Besetzung und gibt einen Vorgeschmack auf das zweite Full-Length-Album, an dem die Band derzeit arbeitet. Bereits jetzt ist eine erste Single aus dem kommenden Werk erhältlich.

Reject The Silence stammen aus Northwest Ohio und sind fester Bestandteil der dortigen Metal-Szene. Ihre Musik richtet sich an Menschen unterschiedlichster Hintergründe und Kulturen – immer mit dem klaren Ziel, das Bewusstsein für mentale Gesundheit zu fördern und auf Suizidprävention aufmerksam zu machen.