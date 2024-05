Bloodorn: dritte Single & Musikvideo veröffentlicht

Bloodorn, die neue Power-Metal-Band um den Sirenia Lead-Gitarrist Nils Courbaron, werden ihr Debütalbum Let The Fury Rise am 24. Mai 2024 via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band bereits die dritte Single God Won’t Come und liefert einen weiteren eindrucksvollen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet.

Die Single enthält Gastauftritte von zwei ganz besonderen Musikern. Sänger Mike Livas wird von Nicoletta Rosellini (Alterium) und Raf Pener (Think Of A New Kind/Dropdead Chaos) unterstützt.

Beide Gäste sind auch im offiziellen Video zum Song zu sehen:

Nils erklärt:

„Als ich die Band gründete, wollte ich etwas sehr melodisches, superschnelles und brutales machen. Dieser Song ist der brutalste Track des Albums und zu diesem Anlass habe ich ein paar Freunde von mir gebeten, darauf zu singen. Die super talentierte Nicoletta Rosellini von Alterium und Raf Pener von Dropdead Chaos & Think Of A New Kind. God Won’t Come handelt von der Zunahme des religiösen Extremismus, ein Thema, das ich wirklich hasse. Bereitet euch auf den Sturm vor!“

Das Album kann im brandneuen Online Shop der Band vorbestellt werden: https://bloodorn.reaper-band.shop/

Das beeindruckende Cover-Artwork des Albums stammt vom französischen Künstler Rusalkadsegin.

Weitere Infos zu Bloodorn könnt ihr hier nachlesen: