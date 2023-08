Time For Metal Verlosung: ein Ticket für das Craving Konzert am 21.10.2023 im Zentrum für Jugendkultur Cadillac in Oldenburg

Melodic Death/Black-Metal Band Craving kehrt mit voller Wucht nach Oldenburg zurück! Mit ihrem brandneuen, vierten Album bringen sie einen gewaltigen Sturm in ihre Heimatstadt. Craving ist bereit, die Bühne des Cadillacs mit ihrem Album Call Of The Sirens zu erschüttern. Taucht ein in die tiefen Abgründe der menschlichen Psyche und erlebt die krankhaften Wandlungen hautnah!

Ort: Jugendkultur Cadillac, Oldenburg

Datum: 21.10.2023

Bands: Craving, Apallic, Act Of Creation

Eintritt: ab 17,50 €

Ticketlink: https://cadillac.reservix.de/p/reservix/group/441911?fbclid=IwAR1lBjjFHKh93jMVJb0DTKORejeDE5rBVfAMf-BS0Pp-cgJdUkNX-b4DJ4M

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 08.10.2023!

Time For Metal und die Craving wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Sunday 8th of October 2023 12:00:00 AM